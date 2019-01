El número de lectores de libros crece en España hasta el 67,2% de la población

El porcentaje de lectores de libros en España mayores de 14 años continúa creciendo y ya se sitúa en el 67,2% de la población. Esto representa un incremento del 1,4% con respecto a las cifras recogidas en 2017.

Si analizamos los índices de lectura entre la población que afirma leer en su tiempo libre, por ocio, las noticias también son positivas, durante el pasado año se ha registrado un incremento del número de lectores hasta situarse en el 61,8%, (+2,1 puntos porcentuales). El porcentaje de lectores frecuentes también se ha incrementado en 1,6 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 49,3% de la población. Sin embargo, aún se mantiene un alto porcentaje de población española que no lee nunca o casi nunca (38,2%).

Estas son algunas de las principales conclusiones recogidas en el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2018 elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) con el patrocinio de la Dirección General del Libro y Fomento de la lectura del Ministerio de Cultura y Deporte y CEDRO. El Barómetro, que tiene una periodicidad anual, también ha analizado la evolución de la lectura de otro tipo de contenidos y refleja que, desde el año 2012, se ha producido un crecimiento de la lectura de libros en general y de contenidos digitales, mientras se detecta un descenso en el número total de lectores de publicaciones periódicas (prensa y revistas) y cómics. Asimismo, en esta ocasión se han recogido datos de hábitos de lectura tanto en niños como en adolescentes.

Perfil de lector

Entre los lectores en tiempo libre destacan las mujeres (67,2%) frente a los hombres (56,2%), once puntos porcentuales de diferencia. Estas también son más lectoras de libros y redes sociales. Por el contrario, los hombres son más lectores de periódicos, comics y webs, blogs y foros. Las mayores diferencias entre hombres y mujeres se producen en el tramo de edad entre 25 y 39 años (15,9 puntos porcentuales de diferencia). Las menores diferencias se hayan en los tramos de mayor edad. (5,3 puntos entre hombres y mujeres de 55 a 64 años; y 6,3 puntos de diferencia en la población de más de 65 años). Los jóvenes entre 14 y 24 años se mantienen como el grupo de población adulta más lectora. A partir de esta edad se observa un descenso en el hábito lector. Tanto en hombres como en mujeres, se recupera el hábito a partir de los 35 años.

El Barómetro también refleja cómo la lectura de libros en tiempo libre crece notablemente a medida que aumenta el nivel formativo. El 82,8% de los universitarios son lectores en tiempo libre. También se está observando un crecimiento del índice de lectura entre la población con estudios primarios.

Otro dato que recoge este Estudio es el número de libros que existen en el hogar. La media de libros se sitúa en 233 libros por hogar, si bien el 62,6% señalaron que en su hogar no se superaban los 100 libros.

En cuanto a la materia del último libro leído, el 72,5% reconoció que se trataba de novela o cuento. Un 13,7% señaló que se trataba de un ensayo de humanidades y ciencias sociales. La mayoría, el 90,3% se decantó por un libro escrito en español.

Razones para no leer

La falta de tiempo es el motivo principal de los no lectores para explicar su falta de hábito (49,3%), especialmente entre el grupo de población con edades comprendidas entre 35 y 44 años. Sin embargo, un 32,2 por ciento señalan que no leen porque no les gusta o no les interesa, la mitad de los no lectores con edades entre 14 y 24 años. El 36,5% de los mayores de 65 años señalaron que las razones para no leer era que preferían emplear su tiempo libre en otros entretenimientos, una cifra similar entre el grupo de población entre 14 y 24 años. Un 31,5% de los mayores de 65 años también señalaron motivos de salud.

Casi todas las comunidades mejoran sus índices de lectura

Prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas mejoran sus índices de lectura con respecto al año 2017, sólo Extremadura (-0,4 puntos porcentuales) y País Vasco (-0,2 puntos porcentuales), experimentan un ligero retroceso. La Rioja y Cantabria se mantienen. Madrid (71,4%) sigue siendo la Comunidad con mayor índice de lectores, once puntos más que la media nacional (61,8%). Otras siete comunidades presentan cifras superiores a la media. Navarra (66,7%); País Vasco (63,7%); La Rioja (63,6%); Cantabria (63,3%); Cataluña (63,2%) Comunidad Valenciana (62,0%); Aragón (61,9%).

Lectura en soporte digital

El Barómetro, un año más, hace un análisis de la lectura en soporte digital, así como del perfil del lector. El 78,3% de los españoles mayores de catorce años leen algún tipo de contenido en soporte digital, una cifra que sigue en aumento, y prácticamente todos los lectores digitales son lectores frecuentes. La lectura de libros en formato digital sigue en ascenso, pero es menor que otros contenidos, como el de la prensa digital, webs, blogs y foros o redes sociales. En los últimos ocho años, los lectores en formato digital han pasado de un 5,3% al 28,7%.

Como ya se observó en el Barómetro del año pasado, el incremento en la lectura de contenido digital no se traduce en un incremento en paralelo de la lectura total, lo que sugiere una paulatina transferencia de lectura en papel a lectura digital.

El 28,7% de la población ya lee libros en su tiempo libre en soporte digital, un 38,7% sólo lo hace en papel. El E-reader y el ordenador son los dispositivos que más se utilizan para leer (12,0% y 11,0% de la población respectivamente). Hay que señalar que un 6,7% de la población lee libros en el móvil. El 34,8% de los entrevistados reconocieron que se descargaron libros pagando por ellos.

El perfil del lector digital es algo más joven que el lector exclusivo en papel, no se observan en función del sexo y del nivel de estudio. Son ligeramente más intensivos que el que solo lee en papel: leen y compran más libros al año y disponen de más libros en el hogar.

Audiolibros

Por primera vez, el Barómetro también analiza el uso de los Audiolibros por parte de los lectores. El 2,5% de la población de 14 o más años escucha audiolibros con frecuencia al menos trimestral. Un 1,1% lo hacen frecuentemente, al menos una vez a la semana.

Actitudes hacia la lectura

El Barómetro también ha incluido, por primera vez, un análisis sobre la percepción de la lectura. Leer se percibe como una actividad que "contribuye a tener una actitud más abierta y tolerante", que es "una actividad emocionante y estimulante", que "ayuda a comprender el mundo que nos rodea" y "nos hace más felices".

Las mujeres perciben la lectura en mayor medida que los hombres como una actividad emocionante y estimulante y que te hace más feliz. Mientras que hay una mayor proporción de hombres que de mujeres que opinan que hay otras actividades de ocio más entretenidas que leer o, que para tener cultura no hace falta leer libros.

La mayoría de los lectores adultos consultados (67,3%) consideran que fue a los 15 años cuando empezó su afición por la lectura.

Además, la mayoría de los lectores opina que en el futuro el libro en papel convivirá con el digital (60,7%), mientras que el 31,7% considera que la mayor parte de los libros serán digitales en el futuro.

Compra de Libros

El Barómetro también refleja un incremento del porcentaje de compradores de libros, así como la media de libros comprados durante el pasado año. El 62,4% de la población española de 14 años o más compró algún libro (61,3% en 2017). Compraron una media de 10,3 libros frente a los 9,4 de 2017. El 12,4% compró sólo libros de texto; el 31,5% compró sólo libros no de texto, mientras que el 18,5% compró libros de texto y no de texto. El porcentaje de españoles que compraron libros no de texto se ha incrementado en 2,7 puntos en el último año hasta el 50% de la población. Mientras que se reduce el porcentaje de los que compraron libros de texto.

Madrid, País Vasco y La Rioja fueron las comunidades autónomas con mayor porcentaje de compradores de libros no de texto. Cantabria y Comunidad Valenciana fueron las Comunidades con mayor media de libros comprados, 10,5 y 9,2 respectivamente. Canarias y Castilla y León siguen siendo las comunidades con menor porcentaje de compradores. Castilla-La Mancha es la comunidad donde se compraron menos libros de media (5,9 libros de media).

Seis de cada diez libros comprados fueron de literatura. De estos, el 52,2% fueron novela y cuento. También se observa un crecimiento en la compra de libro infantil y juvenil: 12,5% y de los libros prácticos, 6,6%.

El 88,3% de los libros comprados fueron en español, un 6,5% estaban escritos en catalán. Se incrementa el porcentaje de libros comprados en catalán en Cataluña, pasa del 26% al 34,6%.

Los españoles continúan acudiendo a las librerías para hacer sus compras, un 69% compró su último libro en uno de estos establecimientos. Las realizadas a través de Internet continúan creciendo y se sitúan en el 26,3%, fundamentalmente en Amazon y Casa del Libro.

La lectura y los menores

En tres de cada cuatro hogares con menores de 6 años se lee a estos niños. El 75,4% de los padres consultados afirmaron que ellos o alguien de la familia leía a sus hijos. La media de lectura dedicada a la semana llega a 2 horas y 36 minutos. Comparado con el año anterior, estas cifras descienden (82,7% y 3 horas y 9 minutos en 2017). Lo mismo sucede con la lectura entre los niños entre los 6 y los 9 años. El 85,2% de los niños leen libros no de texto (85,5% en 2017), y dedican una media semanal de 3 horas y 7 minutos (4 horas y 1 minuto en 2017).

El 99,3% de los niños entre 10 y 14 años y el 91,6% de los niños y jóvenes con edades entre los 15 y 18 años son lectores de libros. Además, el 70,8% de los niños entre 10 y 14 años son lectores frecuentes en tiempo libre. Esta cifra desciende a partir de los 15 años, cuando el porcentaje de lectores frecuentes se sitúa en el 44,7%. Mayoritariamente leen libros en formato en papel.

El 86,7% de los niños entre 10 y 14 años leen por estudios y en su tiempo libre. La cifra desciende entre los jóvenes entre 15 y 18 años hasta el 75,8%. En ambos casos, su lugar de lectura preferido es el hogar.

Hay que destacar que la práctica totalidad de los adolescentes lectores (15-18 años) leen algún tipo de contenidos en soporte digital (98,9%) y un 33% leen libros en este formato. En el caso de los niños de 10 a 14 años el porcentaje es del 37,6%.

Los menores perciben la lectura como una actividad que "contribuye a tener una actitud más abierta y tolerante", que es "una actividad emocionante y estimulante", que "ayuda a comprender el mundo que nos rodea". Además, considera que "hay un montón de cosas" que les gustaría leer en el futuro y que "leer me ayudará a conseguir un mejor trabajo en el futuro".

Bibliotecas

La asistencia a bibliotecas o bibliobús desciende ligeramente con respecto al Barómetro de 2017. El 31,2% de los entrevistados acudieron a una biblioteca o bibliobús en el último año. La mayoría de los usuarios acudieron de manera ocasional, sólo el 27,4% de los usuarios acude de manera frecuente. La valoración que hacen los usuarios del servicio bibliotecario es muy alto, le otorgan una nota media de 8,1, un notable alto.

La mayoría de los usuarios de las bibliotecas acuden a ellas para tomar o devolver libros en préstamo (65,3%). Un 26,1% acuden a su sala de estudio, prácticamente el mismo porcentaje de los que acuden para consultar libros allí o para leer en la sala de lectura.

Los no usuarios señalan que no les interesa o no tienen costumbre de ir (39,6%).

Entre los menores, el 63,6% de los niños entre 10 y 14 años consultados son socios de las bibliotecas, si bien un 73,2% acudió en el último año. El porcentaje desciende entre los niños y jóvenes de 15 a 18 años, el 54% señaló que era socio y el 58% que había acudido a una en el último año.

Los usuarios de bibliotecas de todas las Comunidades Autónomas valoran muy positivamente sus bibliotecas y les conceden notas por encima del 7,5. Los usuarios de Madrid, País Vasco, Canarias, Cataluña, La Rioja, Castilla y León, Murcia y Aragón, valoran sus bibliotecas por encima de la media.

Ranking de Libros más leídos y comprados

"Patria", de Fernando Aramburu; "La Catedral del Mar", de Ildefonso Falcones; y la trilogía de "Baztán", de Dolores Redondo, fueron los libros más leídos en 2018, según el Barómetro.Ranking de libros y autores más leídos

Entre los más comprados, aparecen, "Las hijas del Capitán", de María Dueñas; "Yo, Julia", de Santiago Posteguillo; y "Patria", de Fernando Aramburu.

Ranking de libros y autores más comprados

Consultados por sus libros preferidos de siempre, los lectores consultados pusieron entre sus favoritos a "Los pilares de la tierra", "La Catedral del Mar", "Don Quijote de la Mancha" y la saga de "Harry Potter".

Entre los menores, niños 10 a 13 años, los libros más leídos fueron, "Diario de Greg", de Jeff Kinney; "Futbolísimos", de Roberto Santiago; y "Harry Potter" de J.K. Rowling.

La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) recuperó en 2017 la publicación del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros que quedó suspendido en 2012. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte colabora en este estudio que pretende obtener información continua sobre los aspectos relacionados con los hábitos de lectura de la población española.

El estudio también considera otros aspectos como los hábitos de compra de libros, el número de libros en el hogar, la lectura de otros medios, la asistencia a bibliotecas, el uso de Internet, la preferencia por otros hábitos de ocio y la lectura en menores.

El presente estudio ha sido elaborado por la empresa Conecta Research & Consulting. Los resultados anuales se obtienen a partir de una muestra realizada entre 5.000 individuos.