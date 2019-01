Calvo afirma que la "Ley Celaá" prevé la preocupación del Gobierno por "la orientación educativa de las niñas"

Europa Press Madrid

La vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha afirmado este martes 22 de enero que en el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE), la conocida como 'Ley Celaá' y que está preparando el Ejecutivo, "está prevista la preocupación del Gobierno por la orientación educativa de las niñas, que sigue teniendo un déficit enorme".

Calvo se ha expresado así en la presentación del estudio "Mujeres en la Economía Digital en España 2018", realizado por la Asociación Española la Digitalización, DigitalES, presentado en Madrid. "A pesar de que muchos piensen que la igualdad está conseguida, y que incluso se ha pasado de frenada y que hay que volver atrás, los datos son absolutamente claros y lacerantes", ha explicado Calvo.

La ministra de Igualdad ha insistido en que "el déficit en la orientación educativa de las niñas es claro" y ha añadido que "no solamente" a los tradicionales estudios masculinizados como las ingenierías y las tecnologías, sino también en los espacios nuevos que tienen que ver con la formación digital y la digitalización de España.

"Ese es el asunto. Ese es el gran tema en el que nos vamos a ganar una democracia mejor y un equilibrio de convivencia mejor entre hombres y mujeres. Esa es una preocupación que está en ese proyecto de ley abierto a la discusión", ha recalcado.

Según ha concretado la titular de la cartera de Igualdad, es importante ir "acercando una brecha importantísima" ya que "los hombres doblan cuantitativamente a las mujeres ahora mismo en formación digital".

En este sentido, la titular de la cartera de Igualdad ha defendido que en el debate sobre el modelo educativo español es necesaria la cultura de la colaboración. "Se puede discrepar en elementos importantes, pero es obligatorio en 40 años después de ejercer la democracia, el conocer que el terreno que nos espera a todos es ceder, pactar, reconocer al otro", ha apostillado.

De este modo, Carmen Calvo ha asegurado que las políticas públicas en materia de igualdad entre hombres y mujeres son "obligatorias, que no optativas". "No es un asunto secundario. No es un asunto de la perspectiva ideológica de cada quién", ha manifestado, al tiempo que ha aclarado que es el reto de una sociedad democrática que no se puede seguir desarrollando "más que en atención a lo que les ocurre a los hombres y a las mujeres".

La ministra ha advertido de que "en este momento" está en juego, "desde la educación, desde la formación y desde la cultura" que invita al reto que supone para las mujeres "la opción de todos los nichos de empleo, de todo el desarrollo y el potencial empresarial y económico, donde estar a la altura de una sociedad que se va digitalizando a la velocidad del rayo". En este contexto, la ministra de Igualdad ha indicado que en el año 2020 habrá medio millón de puestos de trabajo en los espacios de digitalización de todos los terrenos.

Calvo ha afirmado que la "convicción profunda" desde la infancia de que hombres y mujeres son iguales y de que "no queda otra" que el fortalecer la imagen "respetable, respetuosa y prestigiosa de las mujeres como ciudadanas" tiene, a su juicio, que "formar parte del tuétano de la educación".

Finalmente, Carmen Calvo ha insistido en que la perspectiva de género "es simplemente una perspectiva de justicia, no es una perspectiva de cambio de los privilegios". "La legislación en materia de igualdad es simplemente una legislación obligada de las políticas profundas de cualquier democracia. No son legislaciones contra la otra mitad de la población, sino para restituir los derechos y las posibilidades de las mujeres", ha zanjado.