Experta UNIR recalca que ser docente "es mucho más que una profesión" y destaca su papel "motivador" hacia el alumno

Europa Press Logroño

La experta de la UNIR, Blanca Tejero Claver, ha querido resaltar la importancia del papel de un profesor a la hora de prevenir el abandono escolar y ha recordado que ser docente "es mucho más que una profesión". Hay que buscar "la motivación de cada uno de nuestros alumnos y potenciar sus cualidades y virtudes para que se enfrenten al futuro con éxito".

La también directora académica del Máster Universitario en Educación Especial de UNIR impartirá el próximo martes, 22 de enero, junto a Marta Arce Payno, trainer, atleta paralímpica y conferenciante la 'openclass' de UNIR 'El profesor como motivador y llave de la inclusión' en donde se analizarán las claves para intentar prevenir el abandono escolar sobre todo entre la población con discapacidad, un sector donde las cifras de abandono escolar todavía se disparan más.

Actualmente, la población con discapacidad entre los 18 y los 24 años presenta tasas de abandono escolar prematuro superiores al 50%, "pero se puede combatir desde un entorno inclusivo y adaptado a las necesidades especiales de cada alumno". Es por ello que la educación especial y la normalización en el entorno de las personas con diversidad funcional se tornan claves.

Para la experta es "fundamental" tanto la detección como la intervención y la prevención y es ahí donde el profesor tiene un papel muy importante. "El docente es el que pasa muchas horas con nuestros hijos en la escuela. Les escucha y les conoce. Por ello, es necesario que utilice todas las metodologías que estén a su alcance para motivarles".

"A todos nos ha pasado que, cuando recordamos nuestra época de colegio, tenemos un profesor al que le tenemos gran estima porque nos ayudaba mucho o, por el contrario, otro que llega a arruinarnos ciertas asignaturas. Son cosas que te marcan y, aun cuando pasan los años, nos seguimos acordando. No se puede frustrar a un alumno, lo importante es ver sus puntos fuertes y ayudarles a mejorar". Todo ello se potencia más en la atención a la diversidad".

Un docente "debe considerar a sus alumnos, no con los nombres y los apellidos, sino que tiene que ser capaz de hacer que se sientan únicos. Comprender las dificultades de cada uno y ayudarles. En una clase está claro que no todos tenemos las mismas habilidades, por tanto, debemos de ser conscientes de que cada uno es diferente y no frenarles, sino ayudarles a que encuentren su motivación".

Para Blanca Tejero es importante "las competencias y asignaturas que se enseñan en el aula porque se les da unos conocimientos fundamentales para enfrentarse al mundo pero, además de ello, hay que saber cómo se enseñan dichas asignaturas. Debemos tener un maestro innovador, que cree un buen clima en clase y que apueste por incluir".

Además, define como "prioritario" el uso real de las políticas educativas actuales porque "se está viendo que hay una reducción en el número de jóvenes que abandonan el sistema educativo pero España, dentro de la UE, tiene una tasa de abandono superior a la tasa europea y, aunque hay medidas y se han intentado reducir los índices, todavía estamos lejos de conseguir el objetivo del 15 por ciento en 2020".

¿Por qué los jóvenes deciden abandonar el colegio?

Pero ante ello surge una pregunta: ¿Por qué los jóvenes deciden abandonar el colegio?. Tejero explica que hay múltiples factores "como el aburrimiento, el estrés, la falta de motivación o características propias de la edad, las nuevas tecnologías, la baja autoestima o la poca autoconfianza e incluso la situación familiar pueden hacer que un joven decida dejar los estudios".

Un "buen" profesor debe conocer a su alumno y tener en cuenta todos esos factores "e intentar que haya una verdadera inclusión de todos los jóvenes con necesidades".

"Verdaderamente hemos avanzado mucho en la inclusión pero es un aspecto muy complejo. Vamos paso a paso, nos gustaría tener muchos mas avances porque hay que motivar y saber hacerlo pero el camino para lograr una educación inclusiva es duro. El derecho a la educación nos debe garantizar a todos la igualdad y tenemos que caminar en esa senda, no solo a través de las leyes educativas sino que éstas se apliquen y se doten a las escuelas de metodologías y materiales adecuados".

Como ejemplo, la "openclass" de la UNIR contará con el testimonio de Marta Arce (Valladolid, 1977) que nació con una forma de albinismo que le produce un déficit visual grave pero que no le ha impedido cumplir su sueño y ser una deportista brillante dominando durante 14 años seguidos judo paralímpico español en su categoría.

"Cuando ella era pequeña, lógicamente, la inclusión no existía en ninguna medida". Es ahí cuando "nos damos cuenta de que esa palabra de la que tanto hablamos, no es del todo real. Están en las leyes pero no en la realidad. En los profesores parecen que molestan, dan guerra... porque hacernos cargo de la responsabilidad que supone parece que nos da miedo", reflexiona la profesora de la UNIR.

Un docente "debe saber la incidencia que podemos tener en sus vidas. Somos muy influyentes y podemos ser un referente para ellos".

Así, reflexiona, "solamente vamos a conseguir la inclusión cuando realmente se vea como algo normal. Marta tuvo la suerte de dar con un entrenador que le motivó y le ayudó a conseguir sus objetivos porque lo cierto es que todos tenemos discapacidades. Ella jamás pensó dedicarse al deporte pero ha encontrado a personas en el camino que le han ayudado. Al final es el maestro que no solamente nos transmite conocimientos sino que nos ayuda a ser un guía, un facilitador que nos va a dejar la huella".

La "openclass" de la UNIR se puede seguir el próximo martes, 22 de enero, a partir de las 16,00 horas, a través de este enlace.