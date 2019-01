La UCLM lidera un proyecto europeo sobre la protección de víctimas de delitos de odio

Europa Press Toledo

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a través del profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina Juan Antonio Flores Martos, lidera el proyecto europeo "Support and Advice Through Health System for Hate Crimes Victims" sobre la protección de víctimas de delitos de odio cuya reunión de arranque ha tenido lugar esta semana en Budapest (Hungría).

El objetivo del proyecto es mejorar la protección de las víctimas de los delitos motivados por el odio en su tránsito por el sistema sanitario, así como su acceso a recursos y redes que faciliten la denuncia, la asistencia y el apoyo especializado, según ha informado la UCLM en nota de prensa.

La "National University of Public Service (NUPS)" ha acogido el encuentro como socio anfitrión, al que también se sumaron la "Subjective Values Foundation", con sede igualmente en Hungría; la Universidad de Chipre y la ONG AEQUITAS, también chipriota; "The People for Change Foundation", de Malta, y la Asociación Socioeducativa Llere, de España.

El profesor Martos ha explicado que el proyecto durará dos años y que entre sus prioridades está abordar los datos no denunciados en el sistema de salud en relación con la agresión y la violencia cometidas bajo el enfoque de los delitos motivados por el odio, reforzar la atención médica y psicosocial a las víctimas de los delitos motivados por el odio en el sistema de salud.

Además, el proyecto pretende facilitar el acceso de las víctimas a recursos de protección, asistencia y apoyo especializado e incorporar las instituciones del sistema de salud a una red internacional de apoyo a las víctimas de los delitos motivados por el odio.