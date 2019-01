El precio de los másteres empieza a disminuir en algunas regiones

Carmen García Madrid

El acceso a la educación en igualdad de condiciones está lejos de conseguirse por los altos precios de las matrículas no sólo en los grados, sino que también están afectando a los másteres. Si los estudiantes pagasen las mismas tasas en el grado y en el máster, el debate sobre la implantación del decreto del 3+2 se concentraría en los aspectos estrictamente académicos. No obstante, a pesar de que esta medida permitiría a las universidades ofertar grados de tres años más másteres de dos, junto a la actual oferta de cuatro más uno, con el objetivo de unir más a Europa en este campo, la comunidad educativa la ha apartado y todavía no se han visto avances en esta materia.

La Universidad de Murcia, conociendo el problema que supone para muchos de sus estudiantes pagar los altos precios para acceder a cualquier tipo de enseñanza, ha permitido el descenso de más de 200 euros de la matrícula de los másteres para quienes realizan estos estudios, según el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Esta bajada se ha producido por las conversaciones mantenidas con la Comunidad Autónoma el pasado verano y que supusieron la reducción de las tasas para estudios de posgrado tanto de la Universidad de Murcia como de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Concretamente, según fuentes del Ministerio, los precios se han reducido un 11% con respecto al año pasado en los másteres, tanto habilitantes como no habilitantes; una disminución de los precios que alcanzó el 15% en los especializados en disciplinas de Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y en los bilingües. En los másteres habilitantes, aquellos que deben cursar de forma obligatoria estudiantes de determinadas titulaciones para poder ejercer sus profesiones, el precio medio del crédito ha caído en 3,73 euros. En total, la reducción asciende a 223 euros de media. En los másteres no habilitantes, la bajada ha sido de 4,45 euros de media, un ahorro total de 267 euros.

La Comunidad de Madrid se ha unido a la disminución de los precios públicos de las universidades madrileñas en este curso, concretamente, en un 2,5% para los estudios de grado y en un 5% para los de posgrado. El Gobierno regional lleva aplicando desde el 2015 rebajas en los precios, no obstante, todavía queda un largo camino, ya que en los últimos seis cursos, los precios se incrementaron entre el 56,16% para el grado y el 83,46% para el máster, según los datos recopilados por CCOO.

Galicia se suma a través de ayudas

Conscientes de la dificultad que suponen los altos precios de las tasas, el año pasado los rectores de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Universidad de Vigo reclamaron más recursos para hacer posible abaratar los másteres. El objetivo para entonces, según Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia, era reducir el precio medio del crédito del máster (25,03 euros) a la mitad (11,89) y mantener el de los grados, que es el más barato de España, tanto en esta titulación como en máster: Cada crédito cuesta 13,5 euros menos que la media estatal, que supera los 25 euros. Ambos rectores estaban de acuerdo en conseguir una docencia de calidad pero para eso, indicaron, es necesario más financiación de la comunidad autónoma.

En este sentido, el pasado mes de diciembre tuvo lugar en la comunidad autónoma gallega la resolución de la convocatoria de ayudas para titulados universitarios en situación de desempleo para la matrícula en un máster en cualquiera de las universidades gallegas. Esta ayuda fue concedida a un total de 93 personas. De esta suma, 31 cursan el máster en la Universidad de La Coruña, 22 en la de Santiago de Compostela y 40 en la de Vigo. Además, 57 son mujeres y 36 son hombres. Cada ayuda individual cubre el importe que se corresponde a los 60 créditos de la primera matrícula del máster universitario, según los precios públicos establecidos en el anexo Decreto 68/2018 del 21 de junio, a través del cual se fijan los precios públicos. Según la Consellería de Educación, el importe total oscila entre los 591 euros y los 1.881,60 en función del tipo de máster.

El máster más cursado entre los becarios es el de Profesorado, con 36 ayudas; seguido del de Políticas Sociales e Interveción Sociocomunitaria, y el de Estudios Internacionales, con 40 cada uno. Para poder acceder a esta ayuda, los candidatos tenían que estar en situación de desempleo en el momento de su presentación, tenían que haber terminado antes del 1 de enero de 2016 los estudios universitarios que diesen acceso al máster y estar matriculados en el curso académico 2018/2019 en un máster universitario oficial de Galicia de un mínimo de 60 créditos.