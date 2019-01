U.S. News & World Report nombra a la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle como mejor institución educativa

Europa Press Florida

La principal institución de estudios aeroespaciales y de aviación del mundo, la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, ha obtenido el primer lugar en la clasificación de 2019 de U.S. News & World Report de los mejores programas para estudios de grado en línea de Estados Unidos. La clasificación confirmó que la escuela se centra en la excelencia académica, en un precio asequible y en las prometedoras oportunidades de trayectoria profesional para los graduados.

Los estudiantes de todo el mundo pueden acceder a Embry-Riddle a través de programas totalmente en línea y en más de 135 ubicaciones. U.S. News & World Report clasificó al campus mundial de Embry-Riddle Worldwide como la institución educativa de grado en línea n.º 1 entre las 348 escuelas enumeradas en la lista de 2019. Se trata del sexto año consecutivo en el que los programas de grado en línea de Embry-Riddle se encuentran entre los 5 primeros puestos de la lista. La lista de este año situó a Embry-Riddle entre otras instituciones de alto calibre: la universidad compitió y tuvo éxito entre muchas de las instituciones de investigación más prestigiosas de los Estados Unidos, y fue la única universidad privada que logró estar entre las mejores. El presidente de Embry-Riddle, el Dr. P. Barry Butler, afirmó: "Nos sentimos muy orgullosos de haber sido nombrados n.º 1 entre tantas instituciones educativas en línea excepcionales. Esta última clasificación del U.S. News & World Report nos motivará para mantener y mejorar todos nuestros programas educativos galardonados que están al servicio de los estudiantes". El Dr. John R. Watret, rector de Embry-Riddle Worldwide , añadió: "Los programas en línea de Embry-Riddle cumplen con los estándares más elevados de excelencia académica, y son muy accesibles a todos los estudiantes, desde los estudiantes universitarios de primera generación hasta los miembros de las fuerzas armadas que regresan a la vida civil, pasando por los profesionales que trabajan para avanzar en su trayectoria profesional. Debido a que Embry-Riddle es el n.º 1, nuestros estudiantes cuentan con una excelente posición para alcanzar empleos gratificantes y con significado para ellos, sobre todo porque el sector de la aviación está creciendo deprisa, y al mismo tiempo se enfrenta a una escasez mundial de pilotos y técnicos de mantenimiento de aviación altamente calificados".

El Dr. Jason M. Ruckert, vicerrector y director de Aprendizaje Digital de Embry-Riddle Worldwide, afirmó: "Avanzar en la educación impulsada por la tecnología de forma asequible, con calidad académica y con éxito estudiantil en la vanguardia es lo que distingue a Embry-Riddle". La clasificación de U.S. News & World Report de 2019 implicó el análisis de unos 1500 programas de grado en línea, que abarcan cuatro categorías generales: participación de los estudiantes (que representó el 35% de la puntuación de cada institución); credenciales y formación del profesorado (20%); reputación entre sus semejantes (20%); y servicios y tecnología para los estudiantes (25%). Esta clasificación representa la distinción más reciente obtenida por el campus mundial de Embry-Riddle Worldwide. En 2018, los exclusivos laboratorios virtuales de colisiones y de robótica aérea de Embry-Riddle Worldwide recibieron el premio CIO 100 por su tecnología educativa digital innovadora y transformadora.

El trabajo en alta tecnología para ayudar a los estudiantes a sentirse conectados con Embry-Riddle y no desistir en sus estudios obtuvo el máximo galardón a la excelencia en la educación por parte de la Western Interstate Commission for Higher Education Cooperative for Educational Technologies (Cooperativa para las tecnologías educativas de la comisión interestatal occidental para la educación superior)que examinó a 97 instituciones que ofrecían programas de grado en línea para veteranos. Cerca del 97% de los graduados trabajan o cursan estudios de postgrado en el año siguiente a su graduación, según la encuesta anual de antiguos alumnos de Embry-Riddle.