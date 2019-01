La UV participa en un proyecto europeo de formación de docentes en Ciencias de la Salud

Europa Press Valencia

La Universitat de València (UV) participa como socio del proyecto Erasmus+ de formación de docentes en Ciencias de la Salud denominado "Development of innovative training solutions in the field of functional evaluation aimed at updating of the curricula of health sciences schools: Proyecto TEACH".

La iniciativa responde a los desafíos contemporáneos de la atención médica, derivados del envejecimiento y los problemas asociados a las crecientes limitaciones funcionales a largo plazo (físicas, mentales y sociales), ha informado la UV en un comunicado.

El profesor Rafael Tabarés, del Departamento de Medicina, y la Unidad de Evaluación en Autonomía, Dependencia y Trastorno Mental Grave participa en el desarrollo del Proyecto TEACH, un programa de formación en el campo de la Biomecánica y la valoración funcional para docentes que se ocupan de las ciencias de la salud de toda Europa.

Investigadores de tres países (Polonia, España y Alemania)desarrollarán un programa especializado de formación para instituciones de educación superior médica, teniendo en cuenta un amplio espectro de requisitos de los profesores que se ocupan de las ciencias de la salud de toda Europa y relacionados con la política sanitaria de la Unión Europea en este campo de evaluación funcional.

El resultado estratégico será el desarrollo de mecanismos para mejorar los indicadores de salud de la sociedad europea, que deberían comenzar con la enseñanza adecuada de los estudiantes de medicina. Además, TEACH estimulará la creación de oportunidades profesionales para los docentes, ya que mejorará los vínculos y la comunicación entre las universidades, el sector de la innovación y los profesionales de la salud.

TEACH también pretende homogeneizar las mejores prácticas entre los profesionales sanitarios europeos. Esto mitigará las diferencias entre los países miembros y les ayudará a compartir un conocimiento y metodologías comunes para enfrentar desafíos comunes.

El proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea bajo el programa Erasmus +, Action Strategic Partnership, número de contrato 2018-1-PL01-KA203-051084, con una duración de 24 meses desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 31 de octubre de 2020.