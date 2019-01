Las franquicias de educación dan un giro de 360º a la enseñanza tradicional

El 2018 ha sido un año positivo para el sistema de franquicias. El aumento constante de franquicias de restauración, alimentación y supermercados, ha dejado hueco a un sector que no está del todo explotado, la enseñanza, y en el que cada vez encontramos mayor diferenciación entre las enseñas.

A día de hoy, es más habitual encontrarse con marcas que especializan su enseñanza en un método propio, además de aquellas que se centran en una temática haciendo que los más jóvenes aprendan de una manera diferente tras salir de la escuela.

Muestra de ello son franquicias como My English House, que centran su enseñanza en un modelo de aprendizaje propio, basado en enseñar haciendo, o lo que ellos denominan "Learning by Doing"; Logiscool, franquicia que focaliza su método de educación en la programación, para que los más pequeños consigan crear sus propios videojuegos o Cook & Play, que ofrece una iniciativa pedagógica para promover los hábitos saludables mediante la cocina.

"Abrir una franquicia de enseñanza especializada es una apuesta segura. Las actividades extraescolares siguen a la orden del día, los padres continúan confiando en llevar a sus hijos a academias de inglés, de ajedrez o incluso de programación. La diferencia es en aquellas empresas que enseñan con dinamismo, saliendo de la enseñanza tradicional y creando un método propio", afirma José Aragonés, Socio Director de T4 Franquicias.

Las franquicias de enseñanza incrementaron su número respecto al pasado año, llegando a un total de 2.401 establecimientos, donde se observó una facturación total de 383.898.000 de euros, sin descuidar el incremento de empleo con una totalidad de 6.018 empleados, según datos que proporciona la AEF.

"El sector ha crecido paulatinamente, respecto a los últimos años, crece de forma lenta pero constante. El emprendedor suele decantarse más hacia franquicias de restauración o alimentación, descuidando este sector que sigue incrementándose y que no está del todo explotado. Con las nuevas franquicias vemos como la enseñanza ha dado un vuelco a lo que estábamos acostumbrados a ver, dejando a un lado el método tradicional", finaliza Miguel Ángel Oroquieta, Socio Director de T4 Franquicias.