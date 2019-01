Proclamados mejores oradores del mundo en inglés los profesores de la Universidad Camilo José Cela Antonio Fabregat y Javier de la Puerta

Los profesores del Club de Debate de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), Antonio Fabregat y Javier de la Puerta, han sido proclamados "Mejor orador del mundo en inglés" y "Segundo Mejor orador del mundo en inglés" en el Mundial Universitario de Debate en la categoría English as a Foreign Language, lo que supone un hito al ser los primeros españoles en conseguir este reconocimiento en este idioma como lengua extranjera.

Este reconocimiento se dio a conocer hace unas horas en la final del Mundial de Debate "World Universities Debating Championship" (WUDC), que se ha celebrado en la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica. El equipo de la UCJC ha conseguido clasificarse por primera vez en la historia de la competición como semifinalistas en la liga EPL u Open; y han logrado el primer puesto en las categorías ESL (del inglés English as Second Language) y en la categoría EFL (English as Foreign Language).

En el Mundial de debate WUDC han participado 400 equipos de todas las universidades del mundo, incluidas y, sobre todo, las más prestigiosas (Harvard, Yale, Oxford, Cambridge o Stanford, etc.). Los temas se entregan a los participantes con 15 minutos de antelación para cada ronda. No tienen acceso a internet y se les dice en ese momento si están a favor o en contra del tema que se propone.

Especialmente emocionante fueron las rondas en las que el equipo de la UCJC venció a sus homólogos de Harvard y de Stanford. El tema que les tocó defender frente a estos equipos fue Si deben respetarse los tratados internacionales (por ejemplo no torturar a prisioneros, liberación post-conflicto) en el caso de la lucha contra el terrorismo. El equipo de la UCJC y Harvard defendían que sí, debían respetarse independientemente de que se tratara de terroristas, Stanford y la Universidad Hebrew de Israel estaban en contra.

La Universidad Camilo José Cela organiza la mayor liga de debate de las universidades españolas. En este contexto la UCJC impulsa, con Fabregat y de la Puerta como dos de sus profesores, el Club de Debate de la UCJC con el objetivo de que el alumno interiorice competencias que van más allá del currículum académico, en una apuesta decidida por experiencias de aprendizaje que potencien el talento de cada uno de los estudiantes.