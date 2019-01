Fundación Eurocaja Rural y LIFE impartirán un máster de inglés para ejecutivos en Ciudad Real desde el 1 de febrero

Europa Press Ciudad Real

El "Master in Executive English" de la Fundación Eurocaja Rural y Language Institute for Executives (LIFE) -instituto de idiomas para directivos, empresarios y ejecutivos- se impartirá del 1 de febrero al 25 de mayo en Ciudad Real. El gerente de la Fundación Eurocaja Rural, Vicente Muñoz, y la directora académica de LIFE, Rosa Rico, han presentado este programa de alta dirección para mejorar el nivel de inglés e impulsar la carrera profesional de sus alumnos con un exigente método de eficacia demostrada.

Los interesados pueden inscribirse hasta el 22 de enero en la web de Fundación Eurocaja Rural. El objetivo es dotar a directivos, ejecutivos y profesionales de las herramientas de comunicación y habilidades de liderazgo necesarias para comunicarse de manera fluida y profesional en inglés internacional, según ha informado Eurocaja Rural en nota de prensa.

El programa consta de 32 jornadas presenciales, 170 horas de trabajo dirigido fuera del aula, una semana de inmersión lingüística opcional en Reino Unido y 8 sesiones "one to one" por videoconferencia.

Alta satisfacción y resultados

El máster viene avalado por el alto grado de satisfacción de los alumnos de la primera edición, celebrada en Toledo en 2018, y los magníficos resultados obtenidos en el Business English Certificate (BEC). La segunda edición del máster se desarrolla en Toledo desde el pasado 2 de noviembre hasta el 22 de marzo.

La titulación académica es emitida por Language Institute for Executives (LIFE) con la posibilidad de optar a la certificación de Business English Certification (BEC), certificación sujeta a la realización y superación del examen de Cambridge English.

El máster se impartirá los viernes de 16.30 a 21.30 horas y los sábados de 9.00 a 14.00 horas. Está valorado en 5.700 euros, pero al ser becado por la Fundación Eurocaja Rural queda reducido a 1.750 euros, además de ser cien por cien bonificable por la Fundación Tripartita y financiable al cero por ciento de interés por Eurocaja Rural.

El gerente de la Fundación Eurocaja Rural, Vicente Muñoz, ha explicado que no es un curso de inglés, es un máster intensivo para poder dar el salto, subir un nivel y estar más cómodos en reuniones o conferencias. "Es el mejor programa que hemos podido crear y además es compatible con tu trabajo, porque lo hacemos en viernes tarde y sábados mañana", ha asegurado.

Además, ha añadido que otras escuelas con un programa similar tienen un coste de casi 6.000 euros. "Nosotros somos una fundación y lo becamos para que sólo pagues 1.750 euros o si tienes tripartita te salga gratis", ha apostillado.

Un total de 16 directivos inscritos

"Por lo bien que este máster ha funcionado en Toledo, se ha corrido la voz y ya se han inscrito en él 16 directivos de las principales multinacionales y empresas de la provincia como son consultoras tecnológicas, de alimentación y otros sectores de Ciudad Real, Tomelloso, Madrid y Campo de Criptana que, incluso, repiten con nosotros", ha apuntado.

El gerente de la Fundación ha señalado que muchas empresas de la región exportan cada día más, atienden a clientes extranjeros y necesitan llamar por teléfono o escribir un correo electrónico obligatoriamente en inglés cuando tratan con proveedores o con vendedores de Internet.

Además, ha indicado que este máster está impartido por profesores nativos, con amplia experiencia y bagaje en el ámbito empresarial, especialmente buscados por ser especialistas en la materia, que vienen de la marca de excelencia LIFE, creada por la empresa toledana "get brit!" de gestión integral de escuelas municipales de idiomas.

Programa "muy exigente"

Igualmente, la directora académica de LIFE, Rosa Rico, ha destacado que es un programa "muy exigente" que requiere el "compromiso mutuo" entre estudiantes, LIFE y Fundación Eurocaja Rural de estudiar dentro y fuera del aula y esforzarse al máximo para subir un nivel de inglés.

Rico ha subrayado que "no es un programa para aprender inglés, sino para ser tan buen profesional en este idioma como en español, dotando de las habilidades y herramientas de protocolo y negociación necesarias para desenvolverse con éxito en el ámbito internacional".

Para conocer el máster en vivo antes de decidir, Fundación Eurocaja Rural y LIFE han invitado a la masterclass que se celebrará el 18 de enero a las 17.00 horas en Ciudad Real.

El máster se estructura en cinco módulos: inglés general, habilidades de comunicación, liderazgo y estrategia, "management", "performance and market orientation".

El compromiso es que los alumnos suban un nivel de inglés, de modo que si tienen titulación de B1 obtengan el B2 y si tienen el B2 pasen al C1.

Está diseñado para poner en práctica todos los conocimientos mediante sesiones participativas y de grupo, resolución de 'business cases', tareas fuera del aula y preparación para la certificación oficial con ejercicios y actividades que familiaricen al alumno con el formato del examen.

Un Comité de Selección hará una prueba de nivel y una entrevista personal para conocer la preparación y aptitudes de los candidatos.