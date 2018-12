QS y Wharton anuncian los "Óscar" de la innovación educativa

Europa Press San Francisco

Un proyecto español figura entre los 10 mejores.Una empresa que ofrece experiencias de laboratorio virtuales, una de los pioneras de la certificación impulsada por blockchain y una iniciativa dirigida por la universidad que permite a los graduados generar un ahorro de 20 millones de toneladas métricas de CO2 en el lugar de trabajo, se encuentran entre los proyectos identificados y recompensados en la noche de los "Óscar" de la educación: la gala de los Reimagine Education Awards 2019.

La iniciativa, organizada conjuntamente por QS Quacquarelli Symonds, compiladores de la cartera de rankings de universidades más consultada del mundo, y la escuela de negocios Wharton, constituyó la culminación de un programa de premios global que recibió 1184 candidaturas procedentes de 39 países. 160 jueces se encargaron de las evaluaciones de todo el panorama educativo.

El ganador absoluto de 2019 es PeerWise, de la Universidad de Auckland, que recibió un premio de 25 000 USD en efectivo patrocinado por la Universidad de Qatar. Snapplify, procedente de Sudáfrica, ganó el premio Overall Edtech, patrocinado por los servicios web de Amazon, y recibió 25 000 USD en créditos AWS.

ABA English, Startup fundada en Barcelona en 2013, ganó el Premio por la Mejor Aplicación Educativa.

ABA English se especializa en la enseñanza de inglés con su método natural único que se desarrolló para transferir los principios del aprendizaje intuitivo y natural de la lengua materna al espacio digital. Basado en películas especialmente diseñadas para aprender inglés, ejercicios interactivos y orientación de un tutor privado, la experiencia de aprendizaje en el curso de ABA es efectiva, flexible y natural.

La conferencia Reimagine Education anual, celebrada en San Francisco, vio los diez proyectos de mayor puntuación evaluados y votados por diez jueces VIP, incluidos representantes superiores de Microsoft, Google, IBM, la Universidad de Harvard, la Universidad de Cambridge y la Wharton School, más la audiencia de la cena de gala, compuesta por más de 300 profesores académicos, fundadores y ejecutivos de edtech, docentes y líderes universitarios.

Proyecto Organización Ganador del premio Ubicación ABA English American & British Educational App España Academy Carbon Reduction Georgia Institute of Challenge Technology Sustainability EE. UU. Epigrammar Learning Assessment EE. UU. Immersive Telepresence in Universidad de Coventry y Theatre Universidad de Tampere Hybrid Learning Reino Unido y Finlandia Mastery Transcript Mastery Transcript Consortium K-12 EE. UU. Micromasters edX Nurturing Employability EE. UU. PeerWise Universidad de Auckland OVERALL WINNER + ICT Tools Nueva Zelanda PG Online Presence Learning & Teaching Reino Unido Snapplify for Education Snapplify Global EdTech Award + e-Learning Sudáfrica VR Enablement of Labster Virtual/Augmented Dinamarca Totalmente en línea Reality Biología Estudiantes de grado Graduados

La lista completa de ganadores, incluidos los premios Bronce, Plata y Oro por categoría, disciplina y premios regionales, se encuentra en este link.

Nunzio Quacquarelli, CEO de QS y cofundador de los premios Reimagine Education, explicó: "El sistema educativo global afronta dos desafíos urgentes: uno, los millones de estudiantes de educación terciaria que aumentarán la demanda de educación y, dos, el imperativo de encontrar soluciones educativas que se puedan escalar a esos millones de estudiantes sin una disminución concomitante de la eficacia. Reimagine Education identifica a aquellos que han tenido más éxito a la hora de superar esos desafíos, al mismo tiempo que brinda a los especialistas en educación (profesores, decanos, políticos, inversores, filántropos y docentes) un foro que facilita el intercambio de las mejores prácticas y de nuevas ideas".