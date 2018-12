Coral Barbas, catedrática de Química Analítica de la Universidad CEU San Pablo, Doctora Honoris Causa por la Medical University Bialystok (Polonia)

La catedrática de Química Analítica y directora del Centro de Excelencia en Metabolómica y Bioanálisis (CEMBIO) de la Universidad CEU San Pablo, Coral Barbas, ha sido nombrada Doctora Honoris Causa por la Medical University Bialystok (Polonia).

El professor Adam Kretowski fue el encargado de impartir la laudatio de Coral Barbas a quien describió como una autoridad mundial en el campo de la medicina. Además, destacó su papel como fundadora y directora del CEMBIO, uno de los más modernos laboratorios de investigación en metabolómica de Europa. Tras ser investida como Doctora Honoris Casusa, Coral Barbas impartió la ponencia "Un nuevo paradigma en la investigación para un nuevo siglo: Las tecnologías ómnicas".

Al solemne acto académico, celebrado en el Aula Magna de la citada Universidad, acudieron el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad, Jesús Paúl, así como varios profesores e investigadores del CEMBIO.

La catedrática Coral Barbas dirige el Centro de Metabolómica y Bioanálisis (CEMBIO) donde, desde su creación en el año 2008, y junto a los siete profesores que lo integran, se han formado y han investigado un total de 137 investigadores de múltiples nacionalidades colaborando con centros de investigación y hospitales en todo el mundo, gracias a lo cual, sus trabajos se han publicado en 136 artículos internacionales, además se han defendido 11 tesis doctorales, de las cuales 3 han sido reconocidas con el premio extraordinario de doctorado.

Además, dirige la Escuela Internacional de Doctorado CEU (CEINDO), un centro que coordina una red de investigadores de las tres universidades CEU de proyección internacional.

Licenciada en Ciencias Químicas, especialidad Química Analítica, por la Universidad Complutense de Madrid y Doctora en Ciencias Químicas por la misma Universidad ha sido investigador Marie Curie en Kings College London (2005-06) y vicerrectora de Investigación de la Universidad CEU San Pablo de 2011 a 2014. Según la revista americana 'The Analytical Scientist', Coral Barbas es una de las 50 mujeres más influyentes del mundo en Química Analítica. Recientemente ha sido galardonada con el 'International Award of the Belgian Society of Pharmaceutical Sciences' (BSPS).