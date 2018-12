EOI y Google forman a 1.400 jóvenes con el itinerario "Transformación digital para el empleo"

Más de 1.400 jóvenes ?600 mujeres? han realizado el itinerario formativo gratuito "Transformación digital para el empleo" que EOI y Google pusieron en marcha hace un año con el objetivo de impulsar el empleo juvenil en España.

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), el proyecto se inició a finales de 2017 y continúa abierto actualmente. Consta de un MOOC (curso online abierto y gratuito) de 40 horas de duración en la plataforma Google Actívate, que se complementa con otras 40 horas de tutorías personalizadas en el lugar de residencia del alumno, a las que se han inscrito más de 300 participantes de 50 provincias.

La fase final del itinerario ofrece la posibilidad de acceder a un empleo en el área digital, a través de las ayudas a empresas convocadas por EOI para la contratación de hasta 128 jóvenes que hayan realizado la formación en alguna de las especialidades: Consultor digital, Big Data, Ciberseguridad, Consultor SEO/SEM, Desarrollo Web y Móvil, Community Manager, Inteligencia Artificial/Machine Learning o Robótica. Hasta la fecha, el 45% de los jóvenes que han obtenido el diploma ya han conseguido un empleo gracias a este programa.

Estos participantes se incluyen en las más de 6.600 personas que se han beneficiado del Plan de Empleo Joven de EOI con la cofinanciación del FSE desde noviembre de 2015. El curso es accesible a través de la plataforma de Google Actívate y de la web de EOI.

El futuro del empleo en la era digital, a debate

En el marco de este programa formativo, hoy se ha celebrado en el Campus EOI Madrid la jornada "Transformación Digital y Empleo Joven". Hacia dónde camina el empleo en la era de la digitalización y los desafíos y oportunidades que se abren han sido algunos de los interrogantes que han centrado el encuentro, organizado por EOI (Escuela de Organización Industrial) y Google Actívate, el área de formación en competencias digitales de la empresa tecnológica.

La jornada ha sido clausurada por la directora general de EOI, Nieves Olivera, y ha contado con las intervenciones del secretario de Estado de Avance Digital, Francisco Polo, y el director de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de Google, Francisco Ruiz Antón.

Por otro lado, Vicente de los Ríos, director de Programas de Transformación Digital de EOI, ha moderado la mesa redonda sobre el futuro del empleo en el entorno digital. En ella han participado Jorge Aguirre, People Advisory Services partner de EY; Carmen Bustos, founder and CEO de Soulsight Design Strategy; Patricia de Loro, chief product officer and operating partner de The Venture City; y Alberto González, director de Transformación, Desarrollo y Formación de Recursos Humanos de PRISA.

La jornada ha concluido con una masterclass para los jóvenes participantes en el itinerario formativo sobre búsqueda de empleo y sector digital, impartida por Ana Purificación Rodríguez, profesora de EOI y de Google Actívate.