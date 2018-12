La capacidad de motivar y la empatía: lo que más valoran los alumnos españoles de sus profesores

Los alumnos de toda España que han participado en la campaña "Volando voy", de EF Education First, han grabado, en grupo, distintos mensajes divertidos y originales para agradecer la labor de sus profesores y recalcar qué es aquello que más les gusta de ellos. Algunos prefieren que sus docentes amenicen sus clases con juegos y métodos que les hagan participar y relacionarse entre ellos. Otros, valoran más que les motiven y den "consejos de vida", para que los puedan utilizar tanto dentro como fuera del aula.

Los alumnos del instituto IES Oriarte BHI, del País Vasco, destacan de sus profesores el buen ambiente que consiguen en sus clases. Todos ellos coinciden en lo mismo: el día a día en el instituto se hace divertido y entretenido gracias a la cercanía que sienten entre ellos y sus docentes.

En el IES Sierra Santa Bárbara, de Cáceres, los alumnos valoran los consejos de vida que reciben de los docentes, ya que en ellos encuentran la motivación necesaria para seguir adelante. Sus profesores les enseñan, por encima de todo, valores como la solidaridad, y alguno de ellos llega a reconocer que "su profesora es como una segunda madre para él".

En la Universidad Autónoma de Barcelona se animan a contar lo bueno de sus profesores en distintos idiomas. Las protagonistas, estudiantes de Educación, les dan las gracias "por acompañarnos y hacernos disfrutar de uno de los cambios más importantes de nuestra vida, el inicio en la Universidad".

Un docente, si quiere motivar a sus alumnos, debe tener un estilo personal, mostrarse cercano y ser original a la hora de preparar sus clases. Así lo explica Carolina Coss, profesora de EF Education First: "En mis clases me gusta motivar a mis alumnos para que vean que aprender inglés no es difícil y puede llegar a ser muy divertido. Con los juegos de rol en el aula consigo captar su atención, así como cantando canciones conocidas o haciendo debates de temas de actualidad. Las nuevas tecnologías también me ayudan para que los estudiantes aprendan y disfruten a la vez".

Para un buen profesor, además, es importante estar continuamente en contacto con las nuevas herramientas metodológicas en el ámbito educativo y, sobre todo, reciclarse y ampliar conocimientos.

Participa en la campaña "Volando Voy"

La campaña "Volando voy" de EF Education First está recibiendo participaciones de toda España, siendo cada vez más los estudiantes que optan a ir a Malta con todos sus compañeros de clase, en un viaje que incluye lecciones de inglés, alojamiento y el vuelo de ida y vuelta, todo valorado en 35.000 euros.

Algunos de los centros participantes son el IES Oriarte BHI, la Salle Montcada, IES Beatriz Galindo, IES Alba Plata, IES Satafi, Bermeoko Institutua, instituto Olorda, colegio Mare de Déu del Carme o IES Marqués.

Hasta el 28 de diciembre, todos los alumnos que quieran entrar en el concurso deberán realizar un vídeo, de máximo 2 minutos de duración, agradeciendo y reconociendo el trabajo de sus profesores. Luego, tendrán que registrarse este link y seguir las instrucciones. Los 3 vídeos que consigan más votos se someterán a votación por el jurado EF, que premiará el vídeo más original y creativo, y lo dará a conocer el 7 de enero.