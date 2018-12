La UV estrena en España una obra de Siegmeister inspirada en un poema que Antonio Machado dedicó a Lorca

Europa Press Valencia

La Universitat de València (UV) estrenará en España la pieza "The crime took place in Granada", del compositor norteamericano Elie Siegmeister. La obra es una versión en inglés realizada por Siegmeister en 1938 del poema "El crimen fue en Granada", escrito por Antonio Machado dos años antes como homenaje a Federico García Lorca después de su asesinato.

La cita es este miércoles 12 de diciembre, a las 19.00 horas, en la Sala de la Muralla del Colegio Mayor Rector Peset en un acto organizado por Eina Cultural, editora de www.machadoenrocafort.com, en colaboración con la Universitat de València dentro de las jornadas Desembre Europeu. Tras el concierto, habrá una mesa redonda con especialistas en Machado y Siegmeister, detalla la institución académica en un comunicado.

La madrugada del 19 de agosto de 1936 era asesinado en Granada Federico García Lorca, un crimen que conmovió a la opinión pública y a la intelectualidad española e internacional. En octubre de 1936, Antonio Machado publicó el poema "El crimen fue en Granada" en la revista "Ayuda", una composición que el propio Machado leyó poco después de su llegada a València (y más tarde a Rocafort), en un acto de homenaje al poeta granadino celebrado en la plaza del Ayuntamiento el 26 de diciembre de 1936.

Año y medio más tarde, en julio de 1938 el compositor norteamericano Elie Siegmeister compuso "The Crime Took Place in Granada", también conocida como 'Elegies for Garcia Lorca", tres canciones para barítono y piano, una verión en inglés del poema que Machado dedicó a Lorca. La obra fue estrenada en EEUU y grabada en alguna edición recopilatoria de Seigmeister y aparece en el libro "Songs of Elie Siegmeister"; sin embargo, en España no es conocida ni ha sido interpretada en público hasta el momento.

Hacia 1998, el historiador y especialista en la vida y obra de Antonio Machado, Jordi Domènech, adquirió, en un anticuario de Brooklyn unas copias con una partitura manuscrita, que digitalizó y publicó en su web abelmartin.com en la que también se publicó, a instancias del editor, un artículo de Reyes Vila-Belda, valenciana y profesora titular de Literatura Española en la Universidad de Indiana. En este artículo, Vila-Belda exponía algunas hipótesis sobre el origen de la obra de Siegmeister.

Por un lado, relata como la noticia del crimen causó un profundo impacto entre los amigos que había dejado García Lorca durante su residencia en Nueva York entre 1929-1930 que reflejó en su poemario Poeta en Nueva York. Entre estas amistades, destaca la de Langston Hughes, el poeta e intelectual afroamericano, que en septiembre de 1937 visitó Valencia y que emprendió, junto con Alberti y Altolaguirre la versión inglesa de Romancero gitano. Es probable que Hugues coincidiera con el propio Antonio Machado o que conociera la obra dedicada a García Lorca. Esta circunstancia podría ser el origen de la obra ya que Siegmeister conocía a Hughes y su obra, y compartían una misma militancia marxista en Nueva York.

Otra vía de conexión es la que Vila-Belda anota en la reciente actualización de su artículo (publicado en la web machadoenrocafort.com). Se trata de la publicación, de la obra ... and Spain Sings. Fifty Loyalists Ballads Adapted by American Poets [... y España canta. Cincuenta poemas de los republicanos españoles adaptado por poetas americanos], editada por MJ Benardete y Rolfe Hump, que se publicó en Nueva York por la editorial The Vanguard Press en 1937. Rolfe Humphries era poeta, traductor y profesor de literatura, especializado en poesía.

Muchos de los poemas incluidos en ... and Spain sings proceden del Mono Azul, el boletín semanal a cargo de Rafael Alberti y Manuel Altolaguirre, que era el órgano de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura y que desde agosto de 1936 publicaba en cada número tres páginas de romances escritos por varios poetas, bajo el título Romancero de la guerra civil.

Se organizaron recitales donde se leyeron traducciones de algunos de los poemas en diferentes ciudades, entre las que figura Nueva York, que despertaron enorme interés. No es descartable que Siegmeister asistiera a alguna de estas lecturas públicas, o que adquiriera la publicación, que se vendió con el propósito de recoger fondos para apoyar a la causa republicana. La elegía de Machado fue traducida por el propio Humphries.

Por último, Vila-Belda tampoco descarta que Siegmeister conociera el poema directamente por alguno de los muchos intelectuales procedentes de España que se fueron asentando en Nueva York, como Federico de Onís, amigo de Machado y con quien mantenía correspondencia personal o con alguno de los combatientes voluntarios de las brigadas internacionales Abraham Lincoln, que habían luchado en España entre 1936 y 1938.

Por otra parte, desde la copia proporcionada por Jordi Domènech, Eina cultural, con la colaboración del musicólogo Lalo Narbona ha transcrito la obra de Siegmeister, lo que ha permitido que se facilite su interpretación. La copia manuscrita es la que han utilizado José Espí y Berta Tubillejas para la interpretación, este 12 de diciembre, de las canciones de Siegmeister por primera vez en público en España, en el contexto de las jornadas de Diciembre Europeo, celebradas en el rector Peset.