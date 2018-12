Sto ayuda a financiar el primer máster de edificación Passivhaus en Europa y España

Sto, compañía alemana especializada en la elaboración de elementos y soluciones constructivas, ayudará a financiar el Master Passivhaus en Obra Nueva y Rehabilitación: Mínima Energía y Máximo Confort con 5.000 € para becar a dos alumnos. Se trata del primer curso formativo de esta temática en España y Europa que dará comienzo el próximo enero en la Universidad de Burgos.

Este programa de especialización ofrece formación practico-teórica sobre las características, normativa y herramientas de proyección, diseño, cálculo, control de ejecución, construcción y comercialización de edificios con estándar Passivhaus, tanto en obra nueva como en rehabilitación.

La creación del máster responde al cambio de modelo del sector de la construcción a una edificación respetuosa con el medio ambiente y el ser humano, guiada por la obligatoriedad europea de apostar por los Edificios de Consumo de energía Casi Nulo (ECCN) en construcciones públicas a partir de 2019, y en el resto de edificaciones a partir de 2021.

"Apostar por la formación es la única manera de mirar hacia el futuro. A pesar de la influencia que está tomando esta forma de construir, menos del 1% de los nuevos edificios de España cumple con este estándar, llevándonos a un nivel muy inferior respecto a los países nórdicos de Europa e incluso de otras regiones mediterráneas. Una de las principales causas de esta desventaja es la falta de formación técnica. Es por ello que siempre apoyaremos cualquier iniciativa que promueva el conocimiento y la profesionalización Passivhaus", indica José Almagro, CEO de Sto Ibérica.

Este compromiso les ha llevado a apoyar durante la última década a la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), entidad que ha contribuido a la puesta en marcha de este máster y que, a través de sus 17 delegaciones, promueve en España la adaptación y desarrollo de este estándar en la construcción.

Dentro de los mencionados ECCN, los edificios Passivhaus son los más exigentes y rigurosos del mercado, permitiendo alcanzar el máximo confort con el mínimo consumo. Válido tanto para obra nueva como para rehabilitación (Enerphit), este certificado engloba todos aquellos inmuebles que satisfacen una demanda entre 7 y 10 veces inferior al consumo de viviendas tradicionales, gracias a los sistemas de aislamiento que incorporan, a la constante renovación del aire mediante recuperadores, a su cubierta estanca o a su diseño bioclimático.

El programa, que dará comienzo el próximo 10 de enero y terminará el 3 de agosto, está dirigido a cualquier profesional que tenga relación con el mundo de la edificación. Los requisitos mínimos de acceso son estar en posesión de un título universitario oficial, o bien contar con los conocimientos previos necesarios en los campos de la arquitectura, la ingeniería o la construcción.

El periodo de inscripción termina el próximo 14 de diciembre. Para apuntarse es necesario adjuntar el curriculum y una carta motivacional. Posteriormente, el día 18 de diciembre, darán comienzo las entrevistas para la selección definitiva de alumnos. Ya se han registrado más de 60 preinscripciones.

Ocho módulos impartidos por los mejores expertos

El máster ha sido confeccionado con el fin de alcanzar la excelencia en la edificación eficiente y conseguir la preparación necesaria para optar al Certified Passive House Designer, certificado emitido por el Passivhaus Institut (PHI) que habilita, previo examen, a acometer este tipo de proyectos.

El programa de contenidos se divide en ocho módulos: iniciación en Passivhaus (origen, contexto europeo, principios básicos, física de la construcción, entorno urbano, etc.), sistemas pasivos y envolvente (aislamiento térmico, carpinterías y vidrios, hermeticidad al aire, sistemas de ventilación, puentes térmicos, puesta en obra, etc.), sistemas activos (climatización y generación en Passivhaus -calefacción, refrigeración y ACS-), control y monitorización (ensayos de control de calidad en fase de ejecución de obra, análisis de datos, etc.), confort e higiene (instalaciones de interior -confort, higrotérmico, luminotécnico, acústico-, y edificios sostenibles -pasivo y ahorro energético-), herramientas de desarrollo, cálculo, diseño y ejecución (materiales y acabados de interior, normativa y materialización), experiencias Passivhaus (visitas a obra, asistencia a la Conferencia Española Passivhaus, etc.) y diseño energético de proyectos (edificios residenciales unifamiliares, edificios residenciales colectivos, edificios complejos, etc.).