Un total de 5 centros españoles están entre las mejores escuelas de negocios del mundo, según "Business School Ranking"

Esic Business and Marketing School, Esade Business School, Eada Business School Barcelona, IQS School of Management y UC3M Business están entre las mejores escuelas de negocios del mundo, según "Business School Ranking 2018" elaborado por The Wall Street Journal y Times Higher Education.

El ranking clasifica a las escuelas de negocios del mundo en cuatro categorías: MBA de dos años, MBA de un año, Máster en Finanzas y Máster en Administración de Empresas.

En la lista, Esic ha sido considerada entre las mejores del mundo situándose en la 24ª posición con su porfolio de MBA, así como en la cuarta posición con su Máster en Dirección Financiera.

"Este reconocimiento supone un importante impulso para seguir innovando en nuestros programas y metodologías y de esta manera ofrecer al mercado nuevos líderes con una formación alineada con las demandas de las empresas en pleno proceso de transformación en un entorno global y disruptivo", ha señalado el decano del área de Postgrado y de Executive Education de Esic, Antonio Martín.

Por su parte, Esade se ha situado en la 38ª posición en la categoría de MBA de dos años; Eada Business School Barcelona en la 11ª en MBA de dos años, en la 4ª en Máster en Administración de Empresas y en la 3ª en Máster en Finanzas; IQS School of Management en la 8ª en Máster en Administración de Empresas; y UC3M Business en 19ª posición en la categoría Máster en Finanzas.

Para la elaboración de este ranking, el medio de comunicación ha desarrollado una metodología basada en la excelencia de la formación y la experiencia del alumnado. En el proceso de ranking han contado con más de 23.300 respuestas obtenidas en una encuesta dirigida a alumnos de 134 escuelas de negocios participantes.

Los criterios de medición se centran en cuatro variables principales: la experiencia del alumno con la formación y servicios recibidos; la empleabilidad a través de la información aportada por alumno; la diversidad en el ámbito económico, internacional y de género entre alumnado y profesorado; y los recursos ofrecidos por la escuela de negocios.

