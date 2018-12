La inscripción para optar a las estancias en el Guggenheim de Nueva York en 2019 se amplía al día 21 de diciembre

Europa Press Bilbao

El Museo Guggenheim Bilbao ha ampliado hasta el 21 de diciembre el plazo para realizar la inscripción en el programa de becas anual promovido por la pinacoteca bilbaína, por el que cuatro jóvenes graduados en Euskadi disfrutarán de unas prácticas de tres meses en el museo homólogo de Nueva York.

Según ha indicado el Guggenheim de Bilbao a través de un comunicado, este plazo, que inicialmente finalizaba el día 10 de diciembre, se ha ampliado finalmente hasta el día 21 para facilitar a los estudiantes la preparación de las candidaturas, que deben formalizarse a través de la web del museo bilbaíno.

En el programa, denominado "Basque Internship at the Guggenheim New York" y que alcanza la quinta edición, las becas, que se disfrutarán en 2019, son accesibles a estudiantes de grado y postgrado de un amplio número de facultades, como Ciencias Sociales y de la Comunicación, Arquitectura, Bellas Artes, Economía o Empresa.

La iniciativa ofrece una experiencia profesional en el campo artístico y museístico en diferentes departamentos del Solomon R. Guggenheim Museum, y está dirigido a graduados a partir del curso académico 2016/2017 o graduados a partir del curso 2014/2015, que hayan realizado después un posgrado.

Los candidatos deberán haber nacido o ser residentes en el País Vasco desde el 1 de enero de 2017 y deben contar con un nivel alto de inglés hablado y escrito. La convocatoria abarca un ciclo en verano y otro en otoño, con la finalidad de que los participantes tengan más opciones de acceso a diferentes áreas, como curatorial, desarrollo, conservación, educación, diseño de exposiciones, finanzas, marketing, registro o fotografía, entre otras.

Durante las prácticas, los estudiantes participarán en diferentes proyectos, se relacionarán con otros departamentos y complementarán su experiencia con visitas a galerías, colecciones privadas, casas de subastas y otros museos de la ciudad. Las becas del ciclo de verano se desarrollarán entre junio y agosto, y las de otoño, entre septiembre y diciembre de 2019, y cuentan con una ayuda económica de 3.500 dólares.

Los interesados pueden consultar las bases e inscribirse en la web del museo bilbaíno. La iniciativa se completará en 2019 con la convocatoria de la quinta edición del programa de estancias en Nueva York dirigido a artistas emergentes del País Vasco.

Tanto las becas para estudiantes como el programa de estancias para artistas emergentes se enmarcan en la renovación del Acuerdo de Gestión del Museo Guggenheim Bilbao firmado en diciembre de 2014 con la Solomon R. Guggenheim Foundation, que profundiza en la colaboración entre ambas instituciones a través de nuevos proyectos.