Juan Luis Vázquez: "Un profesor de matemáticas debe saber de esta materia, disfrutar de ella y saber enseñarla"

Carmen García Madrid

La Real Sociedad Matemática Española junto con la Fundación BBVA entregaron los Premios Vicent Caselles, que reconocen a los mejores investigadores de matemáticas menores de 30 años. En el mismo acto se entregaron las Medallas RSME para reconocer la trayectoria de destacados matemáticos españoles. Uno de ellos fue Juan Luis Vázquez, profesor que ha sido Premio Nacional de Investigación, conferenciante plenario del congreso mundial de matemáticos ICM2006, y es miembro de la Real Academia de Ciencias (RAC), de la Academia Europea de Ciencias (EURASC) y Fellow de la American Mathematical Society (AMS).

¿Cómo se encuentra la investigación en este campo en España en comparación con otros países?

La ciencia matemática no tuvo gran implantación en España hasta finales del siglo XX. Con las debidas y honrosas excepciones, no fue nada comparable a la de países vecinos como Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Tras el ingente esfuerzo de los últimos decenios, la España actual cuenta con una comunidad matemática numerosa y con muchas personalidades de gran relieve. Somos ricos en cantidad y calidad y ocupamos nuestro lugar en la comunidad internacional entre los 10 primeros países del mundo. Pero no somos aún una primera potencia mundial en matemáticas, ese es el reto del que la RSME es muy consciente.

Los años de la crisis han sido malos, un decenio muy duro, y hay mucho que hacer para recuperar el ritmo de crecimiento y excelencia, pero muchos tenemos la mente fijada en ello. Y esperamos mucho de una joven generación muy internacionalista.

¿Qué diferencia la matemática actual de la de hace unos años?

La matemática lleva evolucionando miles de años. Hace dos mil trescientos años el maestro Euclides de Alejandría escribió los "Elementos", un libro luminoso que es aún lectura provechosa para todos. En todos estos siglos la matemática se ha ido enriqueciendo, unas veces pausadamente, otras a borbotones, como en la época del nacimiento del Cálculo con Newton y Leibniz, momento estelar en la Historia.

Los siglos XVIII, XIX y XX han sido siglos afortunados de grandes portentos y novedades para la matemática en su nuevo papel de apoyo necesario de las ciencias físicas. Y la trayectoria continúa porque ahora los gobiernos y la sociedad saben que las matemáticas son una base inevitable del progreso científico, pues la ciencia combina experimentos y teorías donde reinan las matemáticas. Decía recientemente un notable científico en frase afortunada que "las matemáticas amplían día a día el universo de lo predecible con nuevos reinos que llegamos a comprender, calcular y hacer útiles gracias a ellas".

¿Cómo ve las matemáticas en la enseñanza?

Todos en el mundo educativo saben que las matemáticas y la lengua son las dos disciplinas distinguidas y así figuran en los planes de enseñanza. Su importancia se comenta sola. Resumiría las principales cualidades de la formación matemática así:

- Las matemáticas enseñan a contar, medir y calcular, lo que es base imprescindible para la vida social.

- Las matemáticas enseñan a razonar lógicamente, a llegar a la verdad accesible por medio de una disciplina a la vez rigurosa y clara.

- Las matemáticas enseñan a plantear problemas y ver cómo resolverlos.

¿Qué competencias debe tener un profesor para enseñar matemáticas?

Se trata en mi opinión de tres cualidades o Saber muchas matemáticas, o Disfrutar con ellas y transmitir esa sensación, o Saber enseñar lo que se sabe a quién necesite saberlo. Motivar al que aprende, mostrar a la vez la belleza de resolver problemas y la utilidad de muchos de ellos.

¿Qué considera que se debe hacer para que los alumnos no rechacen esta asignatura?

Es un viejo debate. El profesor debe saber bien lo que enseña y amarlo, y luego ha de saber aplicarlo para que sea atractivo. Yo he tenido algunos buenos profesores de matemáticas que me han abierto las puertas del disfrute de las matemáticas. Pero no se debe forzar a la población a aprender cosas abstrusas sólo porque son difíciles. Solo lo que entiendes te enriquece. En mi opinión la situación en España es mucho mejor que hace decenios pero necesita mejorar para ser más fiel a lo que las matemáticas son y han sido, y lo que prometen ser.

¿Por qué cree que el número de mujeres es menor en carreras de la rama STEM?

El número de mujeres no es menor que el de hombres en España en la carrera de Matemáticas. Algo que había que hacer bien ya se ha hecho. Y sin bajar el nivel de exigencia. Alguien debería tomar nota.

¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en la evolución de las matemáticas?

Las tecnologías digitales han cambiado completamente la vida de los investigadores. Escribimos todos los resultados y comunicaciones con ordenadores, intercambiamos información valiosa en tiempo casi real por correo electrónico o WhatsApp, o en tiempo real por Skype o videoconferencia; en una buena universidad tenemos acceso a las mejores revistas y libros del mundo en formato electrónico en tiempo real. Es un progreso que era inimaginable hace aún unos años. Por no hablar de la revolución de los métodos de cálculo que ya han llegado a las más diversas aplicaciones de uso social.

¿Cómo cree que influyen las matemáticas en la aparición de nuevos perfiles profesionales?

La potencia y utilidad del cálculo numérico ha cambiado todas las ciencias e ingenierías y llega ahora a muchas otras esferas económicas y sociales. La criptografía es clave para la transmisión de información y en particular para las transacciones económicas. La inteligencia artificial ofrece hoy día promesas increíbles.