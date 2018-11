Alicia González, investigadora Ramón y Cajal de la UAM, premiada en el programa 'For Women in Science' de L'Oréal-UNESCO

En el marco de la ceremonia de entrega de los XIII Premios a la Investigación L'Oréal-Unesco "For Women in Science" se ha presentado hoy la Liga de científicos masculina "Men For Women in Science", impulsada por L'Oréal España. En esta iniciativa han sido destacados 17 hombres con responsabilidades clave en el ámbito científico y académico español entre ellos, el rector Rafael Garesse y el catedrático de Inmunología de la UAM Francisco Sánchez Madrid, así como otros rectores de las principales universidades españolas, directores de centros de investigación y presidentes de sociedades científicas.

En la ceremonia se ha hecho entrega de los premios anuales a las investigaciones desarrolladas por científicas españolas menores de 40 años, este año centradas en ciencias de la vida. Alicia González Martín, investigadora Ramón y Cajal del Departamento de Bioquímica de la UAM ha sido una de las elegidas por su estudio Nuevos reguladores de la tolerancia inmunológica y enfermedades autoinmunes que desarrollará en el Centro de Investigación durante 2019.

Alicia González Martín investiga los mecanismos moleculares de la tolerancia inmunológica para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento de enfermedades autoinmunes (como el lupus, la diabetes de tipo 1 o la esclerosis múltiple) y el cáncer.

Licenciada en Bioquímica por la Universidad de Autónoma de Madrid, se doctoró en Biología Molecular por esta universidad. Durante su tesis doctoral, en el Centro Nacional de Biotecnología, descubrió que la molécula CCR5 juega un papel clave en la respuesta inmune de los linfocitos T contra tumores. A lo largo de su carrera científica realizó estancias posdoctorales en centros de prestigio internacional tanto en EEUU (The Scripps Research Institute) como en Europa (Institute de Génétique Moleculaire de Montpellier).

"Este premio es un reconocimiento muy importante a una larga trayectoria de trabajo. Además, este tipo de premios son importantes para dar visibilidad a la labor que realizamos. Creo que es esencial que las nuevas generaciones tengan role models de mujeres en Ciencia y es un privilegio contribuir a este fin", ha señalado González.

El programa "For Women in Science" es una iniciativa conjunta de L'Oréal y la UNESCO que se desarrolla en España para dar visibilidad, reconocer y apoyar el trabajo de las científicas y alentar vocaciones por la investigación entre las más jóvenes bajo el lema El mundo necesita Ciencia y la Ciencia necesita Mujeres.

Liga de Científicos "Men For Women in Science"

A este importante proyecto se suma ahora la Liga de Científicos "Men For Women in Science", que nace con la incorporación de 17 hombres en puestos de responsabilidad clave en el ámbito científico y académico de nuestro país. Todos ellos han adquirido un compromiso en su ámbito profesional en la promoción de esta igualdad a través de la firma de una Carta de Compromisos, en la que se recogen aspectos como la obtención de becas, la contratación y acceso a oportunidades (nombramientos, promociones, financiación, etcétera), las publicaciones y autorías científicas, el reconocimiento y valoración de la excelencia y la contribución a una cultura organizacional de apoyo para todos.

Además del rector Rafael Garesse, entre los miembros de la Liga se encuentran nombres como Luis Serrano, director del Centro de Regulación Genómica, y Bernat Soria, director del departamento de Células Troncales en el Centro Andaluz de Biología Molecular de Sevilla, quienes participaron en una mesa redonda enmarcada en el programa de presentación.