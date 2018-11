Carmen García Madrid

Desde hace 26 años, Barcelona reúne en el mes de diciembre a más de medio millar de profesores de español como lengua extranjera, los conocidos como profesores de ELE. En estas jornadas se ponen al día de las últimas tendencias en enseñanza de idiomas, así como la interacción de los compañeros que trabajan en diferentes contextos. El evento programado para este año tendrá lugar durante los días 21 y 22 de diciembre y reunirá a profesionales de treinta países, tanto de la Unión Europea como de lugares tan diversos como Australia, Japón, Estados Unidos, España y países de Latinoamérica. El Encuentro está organizado por el centro de enseñanza de idiomas International House Barcelona y la editorial Difusión, empresas líderes en la enseñanza de idiomas y en la formación de profesores. Begoña Montmany, coordinadora pedagógica del XXVII Encuentro práctico de profesores de ELE, explica en qué consisten estas jornadas.

¿Cómo se encuentra la profesión de profesor de ELE en la actualidad?

La situación es dual. Por un lado, hay una gran demanda en muchos países que, incluso, han incluido el español como lengua extranjera obligatoria en su curriculum en la enseñanza obligatoria. Por otro, es un sector castigado por unas condiciones económicas y laborales muy precarias. A los profesores de ELE se les pide formación general, especializada y una alta dedicación pero con sueldos muy bajos y jornadas maratonianas.

¿Ser profesor de ELE significa enseñar únicamente el español?

Principalmente sí pero enseñar español implica enseñar una cultura, una forma de ver el mundo. No se trata de generalizar ni de caer en el tópico, se trata de mostrar una mirada distinta, una forma de entender, otra forma de hacer. Todo ello obliga a ciertos intercambios lingüísticos propios de determinados contextos.

¿Cómo se puede acceder a esta profesión?

A la profesión se accede a partir de una formación universitaria, en primer lugar, a la que hay que sumar la especialización en la enseñanza de lenguas extranjeras, en general y en ELE, en particular. No es lo mismo ser profesor de español como L1 que ser profesor de español como LE o L2

¿Qué países están mejor preparados para acoger a profesores de ELE?

No sé si tengo respuesta. Diría que es difícil en países como EEUU por la dificultad para conseguir visados de trabajo pero no estoy segura de que haya países que estén más preparados para acoger profesores. Sí que parece que hay una gran demanda en Asia, sobre todo en China donde el español se ha convertido en lengua de enseñanza en la educación obligatoria.

¿Qué competencias debe tener un buen profesor de ELE?

Un buen profesor de ELE debe ser un buen profesor. Una persona capaz de comunicar, capaz de cuestionarse cada día, de aprender. Debe estar bien formado, conocer las investigaciones sobre aprendizaje de lenguas, debe ser capaz de reflexionar, de compartir y trabajar en equipo.

¿De qué manera influye la digitalización en la enseñanza del español?

Como en todos los ámbitos la digitalización está presente en la enseñanza de ELE. Las TIC pueden ayudar a alumnos y a profesores a aprender más y mejor. Eso no significa que usar tecnología sea necesariamente mejor que no usarla. Debemos pensar qué plus ofrece introducirla en el aprendizaje, no debe utilizarse porque sí. Los buenos profesionales saben cuándo y cómo trabajar con las Tic como una forma de abrirse al mundo para desarrollar nuevas competencias y autonomía del estudiante.

¿Qué ventajas y desventajas tiene esta profesión en concreto?

Como ventajas principales diría que están la posibilidad de viajar, de vivir en otros países, de conocer personas de otras culturas sin moverte de tu ciudad. La principal desventaja es la que mencionaba en la primera pregunta. Unos convenios que pueden obligar a dar muchas horas de clase, ir de tapas con los alumnos, etc.

¿En qué consiste exactamente el XXVII Encuentro práctico de profesores de ELE? ¿Qué objetivos tiene esta reunión?

El Encuentro son unas jornadas en las que hay conferencias, talleres, espacios de discusión entre profesionales del sector. Tienen como objetivo conocer qué hacen otros colegas, intercambiar experiencias, conocer de primera mano nuevas metodologías, proyectos de innovación educativa. En definitiva se trata de "ponerse al día" mediante diferentes formatos. Unas conferencias plenarias, unos talleres más participativos, espacios de interacción entre asistentes y presentación de experiencias prácticas (clases que han funcionado y que se presentan a colegas) En definitiva, hay sesiones más teóricas y otras más prácticas, una forma de aprender disfrutando y compartiendo. Muchos de los asistentes repiten desde hace años, en este sentido, muchos de ellos llaman al Encuentro un "reencuentro".

¿Qué consejos le darían a un joven que se esté planteando coger el camino de ser profesor de ELE?

Creo que lo más importante es la formación. Una formación específica que compagine teoría y práctica de manera equilibrada. Le aconsejaría que leyera, que asistiera a congresos, que observara clases, que hiciera formación específica, que conociera los documentos fundamentales. Es decir, debería, como todo profesional, conocer bien su profesión para poder tomar decisiones acertadas de acuerdo al contexto en el que trabaje.