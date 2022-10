Cómo no suicidarse profesionalmente

Si no estás conectado con el mercado laboral, estás muerto en términos de empleabilidad a medio plazo. Las personas actualizadas que son capaces de seguir aprendiendo y que generan valor a su entorno, tienen muchas más probabilidades de estar un paso por delante en términos de seguridad financiera y estabilidad laboral. No se trata de aglutinar títulos de postgrado, certificaciones y cursos, se trata de saber crear y generar tu propio ecosistema, ser curioso, investigar, disfrutar con tu trabajo.

El autoconocimiento es crítico en fases laborales incipientes para establecer una estrategia de empleabilidad consistente. Es más sencillo enfocarte en lo que eres brillante y trabajar sobre ello, trabajar en tus fortalezas es exponencial. ¿Cómo empiezo? ¿Es mi compañía el espacio correcto para conseguir mis objetivos? ¿Quiero empezar mi propio proyecto?

Quizá solamente quiero un trabajo a media jornada y no romperme la cabeza. También está bien y quizá sea por un tiempo. Quizá quieras trabajar así toda la vida y es más que suficiente. La pregunta es compleja y debería pivotar a lo largo de tu carrera profesional en función de tu estado personal. Es una pregunta que debemos revisar constantemente, no hacérsela, es un auténtico suicidio profesional.

Es probable que te apeste tu sector, pienses que tu compañía está desactualizada y es muy probable que tu trabajo haya dejado de motivarte. Y por cierto, seguro que tu jefe es un auténtico gilipollas. Bienvenido, gracias por autocompadecerte, pero es tu responsabilidad tener la capacidad de generar ese cambio. Y el cambio amigo, empieza contigo mismo.

¿Trabajas en un ambiente tóxico? ¡Deja por favor de llorar y quejarte, lárgate! Pero hazlo con un plan estructurado.

Las escuelas de negocio tienen que acompañar a los profesionales desde el punto de vista técnico, pero lo más importante es generar un entorno para que puedan acometer ese cambio personal. En ISDI ayudamos a cada uno de esos profesionales generando ese ecosistema y sobre todo acompañándolos desde el punto de vista humano.

Los perfiles que están iniciando su carrera profesional hay que conectarlos directamente con las compañías que están demandando profesionales que ni siquiera existen. No se trata de tener enchufes, se trata de conectar directamente la oferta con la demanda. Una buena estrategia para aumentar tu empleabilidad es entender directamente quienes son los responsables de talento y negocio y que es lo están demandando. Hay infinidad de informes de tendencias en tecnologías y herramientas, ferias de empleo, ferias digitales. ¡Muévete!

Los directivos necesitan otra aproximación. Hay pocas posiciones en este rango, cuanto más alta es la escala laboral menos huecos existen, y cuanto más arriba también son menos

visibles. Básicamente el mercado oculto está liderado por varios actores: estructuras de private equity, venture capital, corporate venture capital, headhunters, etc. ¿Pero sabes qué es lo que mejor funciona? Que te conozcan y las buenas referencias de tu perfil. Si has ayudado a alguien en algún momento puntual, es más probable que tengas las puertas abiertas, es así de sencillo. Pero a mi no me conoce nadie, mi sector es muy endogámico, es muy difícil, eso es para gente con pasta. Perfecto, vuelves a autocompadecerte, aquí se viene llorado y puedes seguir sin crecer.

Hagámoslo más fácil. Ponte el objetivo: - Voy a tomarme un café a la semana con una persona relevante de mi sector. Primero dedica una semana a crear un listado de personas relevantes cercanas de tu sector y define por qué quieres sentarte con ellas. Un café a la semana durante 1 año son 56 reuniones y en 5 años si lo haces de manera rutinaria son 280 reuniones. Si ayudas, intercambias y conectas personalmente, ahí lo tienes.

Las escuelas de negocio son entornos donde este tipo de conexiones son exponenciales, son aceleradores del cambio. En ellas vas a encontrar todo tipo de perfiles que están directamente sintonizados con tus objetivos. Si eres capaz de acercarte a las personas con el afán de ayudar, con humildad, perseverancia, siendo honesto y profesional, tus objetivos, si eres constante, se logran.

Escrito por Alejandro Molpeceres, Talent Growth Director de ISDI