IE University transforma la educación STEM con IE School of Science and Technology

IE University apuesta por la formación STEM con IE School of Science and Technology, el mayor SciTech Hub de Europa. La Escuela, liderada por el Decano Ikhlaq Sidhu, propone un nuevo modelo de formación STEM en áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas para líderes tecnológicos de perfil multidisciplinar conectados con el mundo empresarial.

Así, IE School of Science and Technology tiende puentes entre la investigación STEM, las empresas tecnológicas y el ecosistema emprendedor con investigación rigurosa y metodología práctica para dar respuesta a los retos de la transformación digital, como señala en un comunicado.

La Escuela ha iniciado el curso académico con 1.000 alumnos de 80 países que cursan programas de grado y máster en áreas de Computer Science, Artificial Intelligence, Information Systems Management, Data and Business Analytics, Computer Science and Business Technology and Business Analytics and Big Data, entre otras. En cuanto a los países con mayor presencia de alumnos en el campus, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos y México ocupan las primeras posiciones.

"Nuestros alumnos cuentan con un profundo conocimiento técnico, visión multidisciplinar, mentalidad innovadora y estratégica, para resolver los desafíos que plantea una industria en cambio constante", señala Ikhlaq Sidhu, decano de IE School of Science and Technology.

Los alumnos y graduados de la Escuela se benefician del network de la institución con reclutadores e investigadores STEM en todo el mundo. El 92% de los alumnos trabaja en posiciones de gestión tecnológica el graduarse. De ellos, el 85% trabaja compañías tecnológicas, como Amazon, Meta, Uber, Google, Glovo, Linkedin, Microsoft, Qualtrics, Celonis, Oracle o Salesforce.

El ranking anual de QS publicado la semana pasada sitúa el Master in Business Analytics and Big Data de IE School of Science and Technology en la 7ª posición mundial en la clasificación general, y 3º del mundo en cuanto a empleabilidad de los alumnos.

Por otro lado, IE School of Science and Technology acoge esta semana la conferencia Metaverse Catalyst donde expertos en el metaverso de todo el mundo se reunirán del 6 al 8 de octubre en IE Tower, la sede tecnológica y sostenible de IE University en Madrid, para analizar nuevas tendencias en gamification, wearable electronics, herramientas de simulación, el ecosistema global tecnológico, entre otros temas.

Esta conferencia se suma a los proyectos que desarrolla el IE Metaverse Center, primer centro de investigación e innovación sobre el metaverso que puso en marcha IE University conjuntamente con Elysium Ventures el pasado mes de julio.