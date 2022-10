Directivos jubilados miembros de SECOT ofrecen formación de manera voluntaria en nuevas tecnologías

SECOT-Seniors Españoles para la Cooperación Técnica- ha conseguido impulsar la autonomía personal en términos de comunicación de más de 500 personas mayores a través de las nuevas tecnologías. Mediante el proyecto "Mayores digitalizados", puesto en marcha junto con la Fundación EDP, se han celebrado mas de 40 talleres en Madrid, Málaga, Jaén, Alava, Vigo, Alicante, La Rioja y Salamanca.

Estas formaciones, impartidas por directivos jubilados, voluntarios pertenecientes a SECOT, han logrado reducir el aislamiento de los beneficiarios, aumentar su autonomía y mejorar su calidad de vida. Parte del éxito de este programa se basa en que los responsables de impartirlos pertenecen a generaciones próximas a los alumnos, ya que muestran más empatía con ellos dada la cercanía de la edad. La clave esta en que los docentes ponen ejemplos personales sobre cómo solventan ellos los problemas que cualquier persona se puede encontrar en el uso de los dispositivos electrónicos.

Este proyecto, ademas, ha beneficiado indirectamente a casi 1.000 familiares, que han logrado que sus mayores sean capaces de comunicarse utilizando videollamadas o herramientas de mensajería instantánea, entre otras.

El programa al detalle

Hasta el momento, este proyecto ha formado a mayores de diferentes franjas de edad. La mayor parte, un 48,37%, se encuentran entre los 75 y 84 años; la franja menos representativa es la de mas de 85 años, un 6,73%. Un 70,71% de estas personas eran mujeres.

Esta apuesta por el envejecimiento activo, basado en la colaboración y la relación intergeneracional, contribuye al desarrollo emocional armónico y la buena salud física y mental.

Con "Mayores digitalizados", SECOT ha querido dar respuesta a una situación de especial vulnerabilidad puesta de manifiesto durante la crisis sanitaria, impulsando la inclusión digital de las personas mayores.

Beneficios para toda la sociedad

Gracias a estas formaciones, los usuarios adquieren habilidades para la utilización de dispositivos de uso personal con los que entablar contacto directo con sus familiares, contactar con profesionales vía telemática (como pueden ser los servicios de telemedicina), así como acceder a las aplicaciones con las que pueden monitorizar su salud o gestionar sus finanzas. El propósito es que los talleres no se queden en una actividad aislada, sino que comiencen a formar parte de su día a día.

"Mayores digitalizados garantiza ser un apoyo psicológico ya que refuerza la capacidad de comunicación. De hecho, en estos momentos un 100% de las personas que hemos formado ya son capaces de contactar con sus hijos y nietos por si solos; el 76% sabe realizar videollamadas para ver y hablar con familiares y amigos; y más del 62% comienza a usar el dispositivo para escuchar la radio o jugar online (64%). Todas estas actividades favorecen su entretenimiento y desarrollo de múltiples capacidades cognitivas. Esto demuestra que nuestros voluntarios seniors están plenamente familiarizados con las nuevas tecnologías y facultados para capacitar a asistentes socia/es con el objetivo de que ellos guían a los usuarios mayores en su uso", afirma Inocente Gómez Bordonado, presidente de SECOT.

Las cifras han dado un giro de 180°. Por ejemplo, solo un 5,76% de las personas mayores sabían acceder a la banca online, ahora, el porcentaje de personas que sabe hacerlo se eleva a 49%. Por otro lado, después del taller el 85% de los mayores ya son capaces de acceder a su tarjeta sanitaria digital.

"Las perspectivas son muy buenas. Me encantaría aprender a tomar y mandar fotografías y mensajes a mis hijos a Nueva York", añade Orlando Rodríguez (85), alumna. "A mi me encanta el whatsapp, porque mi hija esta en Argentina, me llama con ella y no me cuesta nada", le responde Julia Vázquez (80).

Este programa continua consolidando los esfuerzos de SECOT para reducir la brecha digital de las personas mayores, ya demostrados en anteriores casos de éxito como el Proyecto Platinum de alcance nacional, el Proyecto Jubilación Activa en el País Vasco o el proyecto Senior Challenge auspiciado por Cellnex y la Fundación United Way.

La importancia de formar en tecnología

Son numerosos los estudios que han demostrado que el aprendizaje de las nuevas tecnologías estimula la actividad mental de las personas mayores, reduciendo la incidencia de enfermedades como el Alzheimer. Esto es debido a que les ayuda a mantener la mente activa, aprender cosas nuevas cada día, adquirir habilidades y sentirse útiles.

A través de esta propuesta, se fomenta, a su vez, la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, propiciados por el asesoramiento empresarial y el fomento de las relaciones intergeneracionales, desarrolladas por SECOT de forma voluntaria.