El centro Voxel School se sitúa entre las mejores escuelas de Artes Digitales del mundo

Un año más, Voxel School ha sido distinguida entre las 50 escuelas más prestigiosas del mundo de formación en Artes Digitales por el Rookies World School Rankings. Esta clasificación está valorada como el principal sistema de puntuación de escuelas y universidades dedicadas al área de creative media & entertainment y cuenta con reconocimiento de la industria y los profesionales del sector.

Voxel School no solo escala posiciones en el School and College Rankings. 2022 Best Creative Media & Entertainment Art Schools in the World, sino que suma nuevos reconocimientos en las categorías de:

? Best Motion Graphics Schools in the World 2022 (Mejores escuelas de Motion Graphics del mundo), en la que es la única escuela europea referencia en esta categoría.

? Best Game Design & Development Schools in the World 2022 (Mejores escuelas de diseño y desarrollo de videojuegos del mundo).

? Best Concept Art & Illustration Schools in the World 2022 (Mejores escuelas de Concept Art e Ilustración del mundo).

? Best Architectural Visualisation Schools in the World 2022 (Mejores escuelas de Visualización Arquitectónica del mundo).

? Best 2D Animation Schools in the World 2022 (Mejores escuelas de animación en el mundo).

La clasificación Rookies World School Rankings se elabora a partir de los portfolios de los alumnos de escuelas de Artes Digitales de todo el mundo, por lo que los trabajos de los recién graduados se convierten en el mejor aval de la calidad de la oferta formativa de los centros.

El Centro Universitario Voxel School ya cuenta con seis generaciones de artistas digitales formados en él que, gracias a su talento, y junto a la calidad de los programas educativos, al prestigioso cuerpo docente así como al apoyo de la Industria, con la que se trabaja mano a mano, han convertido a Voxel School en una escuela de referencia internacional avalada por alumnos y profesionales.