El HR Innovation Summit entrega los Premios CEOs del Año HRIS2022

El HR Innovation Summit, encuentro de referencia mundial sobre RRHH, innovación y tendencias en talento en la era digital, celebró el pasado jueves su segunda y última jornada, que finalizó con la entrega, por primera vez, de los Premios a CEO del Año HRIS2022. Un evento que ha duplicado en esta edición tanto los días de duración como los escenarios y el número de ponentes, en torno a 100, y al que han asistido cerca de un millar de profesionales.

El objetivo de estos galardones es reconocer al mejor directivo del año en cada uno de los bloques que componen el evento: Innovación, Viaje del empleado y Tendencias y Futuro. Reconocimiento que pone de manifiesto la importancia que tiene cada vez más para los CEOs implicarse con las personas con las que trabajan para tener un mayor éxito empresarial, porque son conscientes que sus empleados son su mayor activo.

En palabras de Eduardo Vizcaíno y de Sas, Presidente de Ediciones Digitales Siglo 21 (EDS21), organizadora del evento: "Este encuentro ha querido mostrar la importancia y el peso que cada día tiene la función de recursos humanos para el negocio y cómo los directores de RRHH deben estar muy cerca del negocio".

Los tres CEOS del año HRIS2022.

Los galardones se han entregado durante un almuerzo en el área del metaverso, un encuentro gastronómico que ha reunido a 100 líderes y directivos empresariales de grandes corporaciones.

Entre los elegidos, se encuentra, Jaime de Jaraíz, presidente de LG España, reconocido como CEO del Año en Innovación, quien lo ha recibido de manos de José Luis Tallón, director general de EDS21, y de Jesús Torres, Director Global de Personas en Food Delivery Brands y presidente de la AEDRH. Para De Jaraíz, este reconocimiento "es un premio a la innovación tal y como la entendemos en LG, donde todo nuestro equipo trata de mejorar la vida de las personas y del planeta gracias a la innovación".

Vanessa Prats, vicepresidenta y directora general de Procter&Gamble para España y Portugal, ha sido reconocida como CEO del Año en Viaje del empleado. El premio se lo ha entregado José Luis Tallón junto a Angel Sáenz de Cenzano, Country Manager de LinkedIn. En palabras de Prats, este galardón reconoce la labor de su compañía, "donde todo el equipo lucha día a día para ayudar a otros a ser mejores y porque saben que otros les pueden ayudar. Y lo hacemos desde la diversidad, porque estamos convencidos que desde la diferencia se puede aportar mucho".

Alberto Granados, presidente de Microsoft España, ha sido galardonado como CEO del Año en Tendencias y Futuro. Tras recibir el galardón de manos de Tallón junto al experto en talento e innovación Nacho Villoch, Granados ha lanzado tres retos para el futuro: "Integrar el trabajo híbrido de forma natural en nuestras empresas, la importancia de poner en valor y potenciar la cultura de empresa, y la formación continua como clave para afrontar los desafíos de los nuevos roles y las nuevas categorías profesionales".

Primera edición

Poco antes, en el Startup Arena, se han entregado los premios de la I edición de la HR Startup Competition a los ganadores de una competición que ha reunido, quizás, a algunos de los futuros unicornios españoles.

El premio a la Innovación ha sido para BeAmbassador, plataforma pionera que trata de potenciar las estrategias de marca que busca perfiles cualificados, social selling y employee branding gracias a la promoción de empleados y con el objetivo de que sean ellos los primeros embajadores de marca. La plataforma Typwell ha sido la ganadora de la categoría de Viaje del Empleado, y se trata de la idea de dos jóvenes emprendedoras que plantean una aplicación que se adapta a todas las empresas y que guía a los empleados a través de vídeos de profesionales, como psicólogos y nutricionistas, a la hora de gestionar sus emociones y que de esta manera puedan contemplar a la empresa como un socio a largo plazo. Por último, la startup premiada en la categoría de Tendencias y Futuro ha sido Hr Bot Factory, una solución integral para la gestión de personal y reclutamiento que sus fundadores han lanzado con el propósito de automatizar los procesos de selección a través de chatbots.

Segunda jornada

En el escenario principal también ha habido ocasión de analizar algunos de los grandes desafíos de la labor de recursos humanos, tanto en tendencias innovadoras y de futuro como en todo lo relacionado con el viaje del empleado. Así, se han tratado aspectos como la forma de utilizar la nueva realidad del teletrabajo para potenciar la cultura corporativa de la mano de Google o Sodexo; las primeras aplicaciones del metaverso al mundo de la empresa por parte de expertos de IFEMA, EY o Telefónica, con conceptos como la figitalización (mezcla de lo físico y lo digital); la importancia de cuidar del bienestar de las personas en el entorno empresarial con aportaciones de AON o Mahou-San Miguel; o cómo crear liderazgos más inclusivos, equitativos y sostenibles, con las aportaciones de los silvers, pero también de las nuevas generaciones.

En la parte de las conclusiones sobre este evento de dos días, Jesús Torres (Food Delivery Brands y AEDRH), ha apostado por el "optimismo incluso ahora en un entorno volátil que nos obliga a poner a los recursos humanos en una posición aún más estratégica. Y siempre siendo conscientes de que, sin empleados, sin personas, esto no funciona". Desde el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Sánchez, director general de RRHH, ha hablado de "una forma nueva de atraer a los nuevos perfiles profesionales, todos nativos digitales, que tienen otra manera de afrontar los problemas, y eso es fundamental".

