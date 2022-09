Schiller e IBM se unen para potenciar la empleabilidad de los estudiantes

The Global American University, Schiller, ha alcanzado un acuerdo con IBM para formar a sus estudiantes en las competencias más demandadas en el entorno de trabajo global. A través de la plataforma formativa IBM SkillsBuild, los estudiantes de cualquiera de los campus de Schiller en Madrid, París, Heidelberg o Tampa, así como los estudiantes a distancia, podrán llevar a cabo cursos desarrollados por IBM en habilidades clave, pertenecientes a las áreas de Innovación y Creatividad, Interpersonal, Digital y De Negocio.

Este acuerdo se enmarca tanto en el programa Global Employability Path (GEP), de The Global American University, Schiller, como en el compromiso de IBM de formar a 30 millones de personas antes de 2030 en habilidades digitales, para ayudar a reducir la brecha de conocimiento y habilidades digitales de nuestra sociedad, y potenciar que los estudiantes de The Global American University, Schiller, puedan adaptarse con mayor rapidez al mundo profesional que les espera tras sus estudios. Gracias al acuerdo con IBM, los estudiantes acceden a la plataforma IBM SkillsBuild, donde podrán personalizar su plan de formación GEP, escogiendo entre actividades de aprendizaje activo diseñadas por la plataforma de IBM y alineadas con su programa formativo, para impulsar las habilidades laborales en el mundo de la tecnología, y recibirán su correspondiente certificado una vez completado el programa. Además, el GEP permite a los estudiantes participar en retos reales de negocio, simulaciones, talleres y actividades de voluntariado, enfocadas todas ellas al desarrollo de las competencias críticas más demandadas en el mundo profesional real.

Según el informe Future of Work, Insights for 2021 and Beyond, realizado por el think tank estadounidense Milken Institute, el aprendizaje y el trabajo son cada vez menos dispares y más intercalados, si no concurrentes.

"Uno de los principales aprendizajes de la pandemia para el entorno profesional es que, si bien el conocimiento sigue siendo muy importante, las habilidades son clave para adaptarse con éxito al nuevo entorno laboral. La universidad no puede quedarse atrás, y Schiller, desde sus inicios, trabaja para dotar a sus alumnos de las herramientas necesarias para enfrentarse al mercado laboral a través del aprendizaje experiencial, haciendo que el aprendizaje y el trabajo converjan en el aula", afirma Jeanette Espinal, Dean of Students en The Global American University, Schiller.

Por su parte, Belén Perales, directora de Responsabilidad Social Corporativa de IBM, añade: "Durante décadas, IBM ha estado comprometida en invertir en el futuro de la educación y disminuir la brecha digital a través de diferentes programas e iniciativas gratuitas de formación en tecnologías disruptivas como nuestra plataforma IBM SkillsBuild. Hoy, la transformación digital ha llegado a un punto en el que afecta a toda la sociedad y la necesidad de estar formado es algo imperativo para que las sociedades se adapten y evolucionen. Para ello, es imprescindible que el desarrollo de habilidades digitales esté embebido en todo el sistema educativo, como lo está ya en las empresas y en la comunidad profesional de TI. En este sentido, creo que es nuestra responsabilidad, como empresa socialmente responsable y comprometida, impulsar y potenciar la realización proyectos conjuntos con el mundo académico, como este que iniciamos con Schiller International University, que contribuyan de manera efectiva a desarrollar la próxima generación de talentos que, de manera transversal, definirán el futuro y el progreso de nuestra sociedad".