El alquiler de pisos de estudiantes chinos se estanca en España tras la Covid-19

Los universitarios chinos no han vuelto a interesarse por el alquiler de pisos como lo hacían antes de la pandemia. Así lo recoge un análisis de LIVE4LIFE, plataforma especializada en el alquiler de pisos y habitaciones para jóvenes estudiantes. Según estas conclusiones, China lleva reduciendo su presencia en este tipo de mercado desde el estallido de la pandemia en 2020 quedándose muy por detrás de nacionalidades como la francesa, la británica o la alemana.

"Los estudiantes chinos han pasado de ser una gran oportunidad de negocio en lo que respecta al alquiler de viviendas a representar un porcentaje ínfimo", asegura Alberto Añaños, CEO de la compañía española. "Nuestros datos incluso les ponen por debajo de los universitarios de origen árabe, confirmando que durante este último año de menores restricciones no ha habido ni un atisbo de recuperación entre los jóvenes chinos", subraya el máximo responsable de la entidad.

La información recopilada por la empresa valenciana es que apenas un 0,5% de los universitarios chinos alquilan vía online en las diferentes ciudades españolas. Un porcentaje que hace un par de años, antes del inicio de la pandemia, era muy diferente. "No solo ha descendido desde la aparición del coronavirus, sino que se ha estancado y no se está recuperando como con los universitarios de otros países", incide el CEO de LIVE4LIFE.

Según los últimos datos de la Estadística de Internacionalización del Ministerio de Universidades, en el curso 2020/2021 hubo algo más de 91.000 universitarios entrantes, con menos de 20.000 procedentes de programas de movilidad como el Erasmus y el resto matriculados de forma ordinaria.

En lo que respecta a los estudiantes chinos, cerca de 12.000 se matricularon para cursar alguna titulación. Sin embargo, una de las claves es que la gran mayoría de jóvenes chinos residen de forma habitual en España. Estos datos rondan incluso el 60%, lo que minimiza aún más la capacidad de alquiler para universitarios procedentes de dicho país. "Partiendo de que muchos ciudadanos chinos ya residen de manera fija en España, si se le suma la marcha que hubo cuando comenzó a expandirse el coronavirus, se explica la situación actual", informa Añaños.

A diferencia del mercado chino, desde la plataforma valenciana especialista en alquileres online para jóvenes y universitarios, hay otras nacionalidades que siguen fuertes en este tipo de mercados. Reino Unido, a pesar del Brexit, es el país que más aporta además de España en este tipo de alquileres online. También Francia o Alemania, que cierran ese podio de universitarios extranjeros que eligen las universidades españolas para formarse.

¿Dónde viven los universitarios?

El inquilino universitario tiene una serie de particularidades a la hora de alquilar. "En parte por la situación económica, lo que se busca son pisos compartidos y no en solitario", explica Añaños. Sin embargo, eso no indica que vayan a vivir con desconocidos. "Tradicionalmente pensamos que alquilar una habitación es para compartir piso con gente a la que no conoces, pero es muy habitual, incluso principal en la actualidad, aquellos estudiantes que alquilan un piso para compartir con sus amigos", asegura el CEO de la plataforma.

Además, a la hora de alquilar optan por hacerlo de la manera más rápida posible y siempre primando la accesibilidad digital a las ofertas. Algo que, como remarca el CEO de LIVE4LIFE, es cada vez más importante dado que son numerosos los jóvenes que llegan en grupos y alquilan pisos completos, asegurándose compañeros de pisos conocidos y evitando alquilar habitaciones individuales.

"El estudiante que busca un piso lejos de su residencia habitual busca tres cosas. La primera, poder comprobar cómo es el piso sin moverse de casa, como con tours 360 que muestran todos los detalles de la vivienda. También priman la rapidez con la que poder cerrar la operación. Y está claro, más ahora con datos como el aumento de casi un 20% del alquiler en ciudades como Valencia, que el precio del contrato también influye", remarca Añaños.