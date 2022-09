Educación modifica el Concurso de Traslados Estatal que afecta a la valoración de la antigüedad de los docentes

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha modificado el Real Decreto del Concurso General de Traslados Estatal docente no universitario para acomodarlo a una sentencia del Tribunal Supremo y Jurisprudencia europea. Los cambios tienen que ver con la valoración de la antigüedad para el profesorado interino y en prácticas en el cuerpo propio y en otros cuerpos docentes en los que la persona interesada hubiera estado prestando sus servicios.

Esta medida se ha tomado, según ha informado STEs Intersindical, tras la convocatoria "de urgencia", a raíz de una reciente Sentencia firme del Tribunal Supremo, se ha convocado de urgencia una sesión extraordinaria de la Mesa de Negociación del Personal docente no universitario en el Ministerio de Educación y Formación Profesional con las organizaciones sindicales.

El sindicato ha explicado que, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, "se hace necesario modificar el Real Decreto 1364/2010 por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes".

Asimismo, apunta que, siguiendo el principio constitucional de jerarquía normativa, habrá que adaptar igualmente la Orden 834/2022 de normas procedimentales para su ejecución en el curso actual, así como las convocatorias territoriales e instrucciones para las comisiones de baremación, "una modificación no menor puesto que afecta a más de 540.000 personas".

El sindicato ha asegurado que, "a pesar de la dura negociación, no ha quedado cerrado en el Real Decreto la valoración de méritos del personal interino -cuestión que hace tiempo "sí que se valora en Galicia"-, el desempeño en cargo directivos o tutorías del funcionariado temporal o valoración de la experiencia entre comunidades que "no reconocen el verano del personal interino".

STEs-i ha reivindicado que, aprovechando la coyuntura, se adelanten las negociaciones de las plantillas orgánicas de manera que el profesorado "no concurse 'a ciegas', tal y como lleva haciéndose durante décadas; que se apliquen no solo esta, si no más sentencias firmes que tienen que ver con temas variopintos tales como el difícil desempeño, el reconocimiento del Máster de Educación en determinados cuerpos, valoración de méritos en enseñanzas de idiomas, puntuación relativa a formación específica, entre otros".

Para el sindicato, el Concurso General de Traslados "se ha convertido en un crisol de interpretaciones diferentes entre territorios". Así, ha añadido que "es paradigmático el caso de la valoración del difícil desempeño que con la misma instrucción ha recibido más de cinco interpretaciones distintas en una misma región".

La Confederación de STEs-i ha subrayado que organizará "cuantas asambleas sean necesarias para informar de la magnitud de los cambios que en un horizonte cercando se le presentarán a un profesorado hastiado por el aumento de la carga burocrática que tiene que soportar".

"A los nuevos planes de lectura, de transformación digital, de valoración de su competencia con las nuevas tecnologías, de convivencia, de adaptación de las nuevas programaciones LOMLOE, tendrá que sumarle un curso de aprendizaje para rellenar su concurso de traslados, puesto que aquel botón de 'méritos perfeccionados' que simplificaba la presentación de cientos de papeles no le servirá con este nuevo Real Decreto", ha concluido el sindicato.