La OEI impulsa proyectos para minimizar la brecha entre educación y productividad

"Latinoamérica es la única región del mundo, junto con el África subsahariana, donde la productividad no crece desde la década de los años 60". Con estas palabras inició su intervención Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en el foro 'Latinoamérica, Estados Unidos y España en la economía global' en Nueva York, organizado por el diario El País y la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, con la colaboración de la OEI y el patrocinio de Abertis, Baker&McKenzie, Hiberus e Iberia.

Según explicó Jabonero, el 80% de los egresados académicos no tienen las competencias que demanda hoy el mercado laboral, mientras que 140 millones de latinoamericanos se encuentran en la economía informal, normalmente jóvenes que abandonan la escuela de forma prematura. Esto, unido a que Latinoamérica ha sido la región del mundo en la que más horas de clases se han perdido debido a la pandemia, ha creado una tormenta perfecta.

"No obstante, el catastrofismo no ayuda a afrontar los problemas. Por ello, en la OEI hemos creado el Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad, para encontrar soluciones que minimicen esa brecha entre educación y productividad. Asimismo, hemos puesto en marcha junto al BID, CAF, gobiernos como el de España, Portugal o Colombia e instituciones privadas un Programa Iberoamericano de Transformación Digital en Educación. El futuro consiste en apostar por sistemas educativos híbridos; en que las aulas estén conectadas con banda ancha —una inversión que tendría una alta rentabilidad—; en mejorar las competencias de nuestros docentes; que el 46% de los hogares que no tienen conectividad puedan acceder a ella... Esto generaría más equidad e inclusión en Iberoamérica", expuso el secretario general de la OEI.

"En la actualidad hay 32 millones de estudiantes de educación superior en la región. En 10 años, la cifra ascenderá a 45 millones. Es preciso garantizar que esa educación sea de calidad, que permita la movilidad académica y la investigación, en una región en la que el 70% de la investigación se realiza en las universidades", concluyó Jabonero.

La guerra de Rusia y Ucrania

La incertidumbre económica provocada por la guerra de Ucrania y la pandemia de la COVID-19 ha ocupado buena parte de las intervenciones en el foro, justamente en el día en que se ha producido una ofensiva por parte del gobierno ruso en la coyuntura de este conflicto.

En su discurso, Pedro Sánchez apeló a la prudencia, en un contexto en el que "España se encuentra en una mejor posición económica dentro de la Unión Europea", aunque esta prudencia debe ser "razonable", sostuvo. Sánchez resaltó los avances del país en materia de transición energética y ecológica, así como el crecimiento de la economía española por encima de la media europea en los dos años posteriores a la irrupción de la pandemia y las oportunidades de negocios que se abren en España para América Latina y el resto del mundo.

En su turno de palabra, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, condenó enérgicamente en nombre de España la amenaza a la seguridad global y a la economía mundial que representa la guerra desatada por Rusia. "La cooperación internacional nos hace siempre más fuertes para hacer frente a los desafíos globales con una visión común. Por ello, las relaciones transatlánticas son hoy más importantes que nunca para tratar de no dejar a nadie atrás". "España va a seguir impulsando su papel destacado en Latinoamérica", finalizó.

Gustavo Petro, por su parte, empezó su intervención comentando que "el conflicto en Colombia ha cambiado" y que los referentes políticos de esas luchas se han perdido, por lo que hay que buscar lo que ha denominado la "paz total". Asimismo, el mandatario colombiano apostó por establecer un diálogo "más positivo" con Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Petro finalizó invitando a Europa a "hablar de paz" con relación al conflicto en Ucrania, e informó que está trabajando junto con el Gobierno de México para elevar un comunicado conjunto invitando a las negociaciones, documento que espera que sea "de carácter latinoamericano".

Por su parte, Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, expuso también algunos de los retos a los que se enfrenta la región: "Con el 9% de la población mundial en América Latina tuvimos el 33% de los muertos debido a la pandemia. A eso debemos añadir una contracción de la economía de las más altas del mundo y, como hablábamos recientemente con la OEI, un enorme retroceso educativo. Esto nos obliga a recuperar ese tiempo perdido y tenemos en la región la potencialidad para llevarlo a cabo".

