Las startups que han logrado escalar,resisten mejor las recesiones económica

Es un hecho: el sector tecnológico emprendedor en España es uno de los motores de la recuperación económica del país. Tras la crisis de 2008, se duplicó el número de nuevas empresas con base tecnológica, tal es así que el 75% de empresas que componen el sector hoy en día se fundaron a partir del año 2009.

Asimismo, más de una década después, estas empresas están logrando cerrar importantes rondas de financiación que superan los 10.000 millones de euros desde 2018. Además, 11 compañías han alcanzado ya la categoría de unicornio (Cabify, eDreams, Glovo, Wallbox, Idealista, Devo, Jobandtalent, Typeform, Travelperk, Wallapop y Fever), y se espera que, a finales de 2023, el número total de unicornios españoles se duplique.

Pero no es el único ejemplo de crecimiento del ecosistema en un periodo de recesión. Tras la crisis de la COVID-19, se registró un nuevo incremento en la creación de empresas de base tecnológica. Esto ha permitido que, tan solo durante 2021, el volumen de inversión se cuadruplicara respecto a 2020, rozando los 4.300 millones de euros, la mejor cifra de la serie histórica.

Por otro lado, solo el 33% de las startups analizadas ha conseguido escalar y alcanzar el estatus de scaleup. Sin embargo, son responsables del 85% de los puestos de trabajo del sector. Sólo el 20% de las empresas fundadas entre 2017 y 2021 ha conseguido escalar.

De este contexto parte el informe Mapping Spain's Tech Sector, elaborado por Endeavor Insight con el apoyo de Google for Startups y la colaboración de la asociación española de Venture Capital y Private Equity, SPAINCAP (antes ASCRI), y Adigital, la Asociación Española de la Economía Digital. Su objetivo es proporcionar información sobre el estado actual del sector, evaluar sus puntos fuertes y débiles y permitir a los responsables de la toma de decisiones comprender y apoyar mejor el emprendimiento tecnológico local.

Gracias a este estudio también podemos conocer cuáles son las 10 compañías más influyentes en el sector tecnológico de nuestro país en los últimos años. Esta relevancia se mide en base a las interacciones de sus fundadores con otros fundadores de compañías de base tecnológica del ecosistema, en clave de mentoría, inversión y creación de nuevas startups. El primer puesto lo ocupa Tuenti, creada en 2006. Su importancia en el sector se debe al número de empresas que sus fundadores han apoyado durante estos años, así como la influencia posterior de esas empresas de nueva generación. A continuación, se sitúan: OnTruck, Cabify, Consentio y, cerrando el top5, Akamon.

La Nevera Roja, Glovo e Idealista son otras de las empresas que forman parte del ranking de las compañías con base tecnológica más influyentes de España.

"En los últimos 10 años, los emprendedores españoles han demostrado, no una, sino dos veces que son motores del crecimiento económico. Las startups apoyan la economía española creando empleos de calidad, nuevas oportunidades, aportando innovación y resolviendo los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad; lo hicieron durante el periodo de recesión, lo han hecho durante una pandemia sanitaria y económica, y estoy segura de que superarán cualquier nuevo reto que se les presente", asegura Sofía Benjumea, Head of Google for Startups, EMEA.

Efecto multiplicador de los fundadores

Según se desprende del análisis realizado en el Mapping Spain's Tech Sector, gracias a las conexiones entre emprendedores, las empresas cuyos fundadores han recibido apoyo de otros emprendedores tecnológicos tienen más probabilidades de crecer con éxito.

Un ejemplo de ello serían Cabify y Glovo. Ambas demuestran el efecto multiplicador que un fundador de éxito puede tener en el ecosistema, proporcionando mentoría, inversión y empleo a personas que terminan creando su propia empresa posteriormente. En el caso de Cabify, cerca de 50 empresas con base tecnológica han sido fundadas por parte de antiguos empleados de la empresa, mientras que en el caso de Glovo son más de 30, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas.

El perfil de los emprendedores

De acuerdo con el Mapping Spain's Tech Sector, en las scaleups con base tecnológica al menos uno de los fundadores suele contar con estudios en materia STEM -ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas-, posee un máster o ha estudiado Administración y Dirección de empresas.

Respecto a su experiencia laboral, suelen poseer conocimientos en gestión de empresas, materia de finanzas y ventas. Asimismo, gran parte de ellos ha formado parte del equipo directivo de una empresa escalada o directamente han ayudado a fundarla.

Por otro lado, en nuestro país, 1 de cada 4 startups que se ha convertido en scaleup cuenta con fundadores que han trabajado en empresas tecnológicas con anterioridad.

Emprendimiento femenino

Según este informe, solo el 14% de las empresas tecnológicas analizadas cuenta con al menos una mujer entre sus fundadores. Esto implica que en los últimos 5 años, el porcentaje de empresas fundadas por mujeres se ha reducido 4 puntos, pasando del 17% al 13%.

A pesar de este descenso, es importante recalcar la importancia de los fondos de capital riesgo (VC) fundados por mujeres -como, por ejemplo, K Fund y Seaya Ventures- con respecto a otros países del sur de Europa.

Las interconexiones regionales

A contrario de lo que sucede en muchos países europeos, que concentran la actividad emprendedora en una única ciudad, en el caso de España, existen varios hubs importantes. La Comunidad de Madrid y Cataluña se consolidan como los dos núcleos con mayor concentración de empresas tecnológicas emprendedoras. Por su parte, la Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra y Andalucía son hubs secundarios cada vez más relevantes. Esto es posible gracias a las interconexiones regionales entre los fundadores de compañías de base tecnológica, que se han convertido en pieza fundamental para el desarrollo del ecosistema. El intercambio de recursos, incluyendo mentoría, inversión, participación en organizaciones de apoyo y empleo, han favorecido el crecimiento del sector a nivel nacional.

Así, en la Comunidad de Madrid, centro financiero y comercial de España, existen más de 100 interconexiones con otros centros. Por su parte, en Cataluña, que cuenta con el mayor número de empresas tecnológicas especializadas en sectores como HRtech, healthtech y propertytech, son más de 80 las conexiones con otros hubs.

3 grandes retos

Preguntados los emprendedores por los principales retos a los que se enfrentan las compañías tecnológicas en España, casi 7 de cada 10 reconocen que el principal problema es la disponibilidad de talento tecnológico debido a la escasa oferta disponible hoy en día. A continuación, se sitúan las regulaciones gubernamentales (57%), donde destacan los procesos burocráticos y la fiscalidad.

El acceso al capital es otro de los grandes retos del ecosistema, según el 56% de los emprendedores ya que, alcanzado cierto tamaño, las necesidades de financiación exceden la capacidad actual de los inversores españoles y es necesario buscarlo fuera de España.

Potenciar el crecimiento

El sector tecnológico emprendedor de España ha demostrado ser un motor de la recuperación económica.La clave para que continúen madurando es apoyar a las empresas que están demostrando tener un crecimiento más rápido, y que generan un mayor beneficio para la economía.

"Todos tenemos la responsabilidad de apoyar a las scaleups, por su capacidad de hacer crecer el ecosistema emprendedor en su conjunto. Responsables políticos, instituciones públicas, organizaciones de apoyo, empresas de capital riesgo y emprendedores debemos trabajar para alinear nuestros esfuerzos en torno a las necesidades de estos fundadores, y tomar medidas que reduzcan las barreras a las que se enfrentan", reconoce Antonio Iglesias, director general de Endeavor España.