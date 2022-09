Las correcciones en formato vídeo ayudan a reducir la ansiedad en alumnos que aprenden idiomas a distancia

Los ciudadanos españoles siguen sin mejorar su nivel de inglés. Así lo concluye EF Education First en su último informe EF EPI 2021, que señala que el nivel de inglés de España lleva ocho años estancado y sitúa el país a la cola de Europa. Una de las principales barreras en el aprendizaje de un idioma es la ansiedad que sufren algunos alumnos, que puede afectar al rendimiento del aprendizaje, provocar el abandono de los estudios o incluso generar baja autoestima. El riesgo de sufrir ansiedad también existe en los cursos en línea, puesto que hay menos contacto humano.

Con el objetivo de ayudar a revertir esta situación, una profesora y un doctorando de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y una docente de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han estudiado el papel que desempeñan las correcciones en vídeo en los alumnos que estudian un idioma de forma remota. "Hemos querido confirmar de forma científica que el feedback en formato vídeo reduce la ansiedad y beneficia a los alumnos en su aprendizaje", indica Sidney Martin, doctorando del programa de Educación y TIC (e-learning) de la UOC dentro del grupo Feed2Learn, de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, y autor principal del estudio. Los resultados de la investigación se han publicado en abierto en la revista científica International Journal of Educational Technology in Higher Education.

"El feedback en vídeo es mucho más entendedor que cuando se da solo por escrito: adquiere un tono más humano y propicia que la relación entre profesor y alumno sea más cercana, lo cual se agradece en un contexto en el que el aprendizaje es en línea y mayormente asíncrono", explica Martin. El experto añade que "en el aprendizaje de idiomas el feedback es clave para que el alumno obtenga información sobre su progreso".

Martin anima a los docentes a dar el salto al formato audiovisual y a explorar las preferencias de los alumnos en cuanto al retorno pedagógico. Este último aspecto está en línea con la investigación sobre la personalización del aprendizaje. "En el ámbito educativo, algunos profesores ya ofrecen feedback en formato vídeo. A partir de los resultados de nuestro estudio, animamos a todos los que todavía no lo han hecho a que lo prueben. Que lo prueben a pequeña escala, como mínimo. Notarán una mejora cualitativa de su feedback y tendrá un efecto positivo en los alumnos", afirma Martin.

Para elaborar el informe, los tres investigadores han entrevistado a 27 estudiantes de un curso de inglés intermedio B2 y en línea del Institut Obert de Catalunya del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña. Martin avanza que en la actualidad se plantean "ampliar el estudio a otros formatos de feedback y aumentar el número de participantes; de este modo se obtendrían resultados mucho más sólidos".

La ansiedad, el enemigo a combatir

La ansiedad que sufren la mayoría de los estudiantes de una lengua extranjera es una de las emociones más estudiadas en el ámbito de la psicolingüística. "Se debe básicamente al hecho de que cuando hablamos una lengua que no es la nuestra estamos fuera de nuestra zona de confort, situación que para muchas personas supone una fuente de inseguridad", aclara Martin. "Cuando se cometen errores al hablar, muchos se avergüenzan y se bloquean. No hablan, en definitiva. Si no hablan es más difícil aprender de los propios errores", añade el doctorando.

El autor del estudio da un último apunte: "El habla está muy ligada a nuestra parte emocional y a nuestra identidad, de modo que cualquier corrección de un error puede ser malinterpretada por el alumno. En general, esta ansiedad no se da en otros estudios, puesto que no existe este vínculo entre habla e identidad".