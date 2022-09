Esade estrena nuevo doble grado en Dirección de Empresas e Inteligencia Artificial

Esade ha dado la bienvenida a los 59 estudiantes de 18 países que forman parte de la primera promoción del nuevo doble grado Bachelor of Business Administration & Bachelor in Artificial Intelligence for Business, que la escuela ha desarrollado en respuesta a la creciente demanda empresarial de talento con un alto componente de tecnología que comprenda los fundamentos del management. Estos futuros líderes empresariales, que cuentan con un perfil STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), podrán anticipar la disrupción tecnológica y convertirse en expertos en tecnología, a la vez que complementan su aprendizaje con la gestión empresarial.

"La pandemia ha situado la ciencia y la tecnología en el centro de la economía y la sociedad. Y un directivo, en el nuevo contexto, debe conocer cómo la tecnología es capaz de modificar las estrategias corporativas e, incluso, generar nuevos modelos de negocio disruptivos", explica Xavier Ferràs, director académico del Bachelor of Business Administration & Bachelor in Artificial Intelligence for Business. Además, este doble grado destaca por la apuesta por los idiomas, el aprendizaje experiencial 'learning by doing' y la conexión con las empresas tecnológicas más importantes del mundo. "La cima de la economía mundial está siendo conquistada por empresas de base tecnológica", según Ferràs, y por ello, "son fundamentales los programas que ayuden a los responsables empresariales a entender las analíticas, a diseñar estrategias de datos y a aplicar la inteligencia artificial al mundo real".

Entre las salidas profesionales, los graduados de esta nueva doble titulación podrán incorporarse a empresas globales de alta tecnología o en start-ups tecnológicas, a lo que se suman las posiciones de responsabilidad en sistemas de información, innovación, gestión tecnológica o transformación digital en compañías de todos los sectores, tanto a escala nacional como internacional.

Aprendizaje en STEM y bootcamps

El Bachelor of Business Administration & Bachelor in Artificial Intelligence for Business, que tiene una duración de cinco años y en inglés, integra el programa académico de BBA con un título propio Esade-URL específico en inteligencia artificial para los negocios. Durante 5 años, además de las competencias generales en gestión empresarial que ya se ofrecen en el BBA, los alumnos fortalecerán los conocimientos ya existentes en las áreas STEM y completarán su formación en programación, aprendizaje automático (machine learning) o sistemas de información, entre otros ámbitos de las ciencias de la computación. Además, ampliarán sus nociones de marketing, finanzas y economía, entre otras materias. En los cursos siguientes, podrán consolidar todos estos conocimientos, ampliar su red de contactos con programas de intercambio internacionales y, en el último año, hacer prácticas en una empresa con una fuerte orientación tecnológica o digital.

Algunos elementos diferenciales de este doble grado son los bootcamps, las asignaturas optativas en deep-tech y los proyectos prácticos en los que los estudiantes demostrarán sus conocimientos tecnológicos, y donde desarrollarán su propio software, apps y herramientas digitales. Además, los proyectos transversales conectan con distintas disciplinas en las que pueden participar otros programas de Esade, así como otras universidades o empresas internacionales. En la misma línea, el doble grado se imparte en el campus de Esade en Sant Cugat (Barcelona), en un entorno de aprendizaje multicultural en el que conviven más de 100 nacionalidades.