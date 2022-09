El Master in Global Entrepreneurial Management de IQS escala posiciones en el ranking del Financial Times

El Master in Global Entrepreneurial Management (MGEM) de IQS ha sido reconocido un año más por el prestigioso ranking Masters in Management (MiM) de Financial Times, escalando cuatro posiciones respecto al año anterior. Con este reconocimiento, la titulación mantiene su presencia internacional al ser destacado como el mejor máster del mundo en la categoría International Course Experience. Un reconocimiento sobresaliente que pone de manifiesto la visión internacional de IQS.

El Financial Times Master in Management Ranking, que anualmente evalúa programas de máster con un mínimo de cuatro promociones terminadas, analiza más de 20 indicadores como, entre otros, el progreso en la carrera profesional, la movilidad internacional, la cualificación del profesorado o el número de los estudiantes y profesores internacionales que hay en el programa. El estudio es fruto de una encuesta realizada a las universidades y a los graduados de másteres en management de todo el mundo que finalizaron sus estudios hace tres años.

Esta nueva clasificación, se une también a las apariciones del MGEM en el "Top 100" del QS Business Masters Rankings: Management 2022 (73 posición) y también como uno de los 10 mejores másteres de management del mundo, según Times Higher Education y The Wall Street Journal. Asimismo fue reconocido como el mejor de España en su categoría en el ranking de El Mundo 250 Máster.

Formación en tres continentes

El MGEM ofrece a sus alumnos una experiencia inmersiva internacional a través de un plan de estudios global que permite a sus alumnos realizar, en un único año una estancia en tres continentes: Europa (IQS), América (Loyola Marymount University -Los Ángeles -EE.UU) y Asia (Fu Jen University - Taipei - Taiwan). El Máster ofrece una visión completa del ámbito de los negocios globales y permite aprender y conocer los ecosistemas empresariales de cada país.

Todo ello supone una formación integral en habilidades de negociación y comunicación en contextos globales, con la finalidad de capacitar a los futuros graduados para asumir cargos de gestión y dirección de empresas y organizaciones en mercados internacionales. A lo largo del programa, los alumnos desarrollan proyectos de consultoría en management para reconocidas empresas que operan en mercados globales.