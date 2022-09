El Master of Science in International Management de Esade, el mejor de España según Financial Times

El Master of Science in International Management de Esade ha sido reconocido por Financial Times como el mejor de España y, a su vez, el 16º mejor del mundo, posición, ésta última, que el programa repite por segundo año consecutivo. Para Josep Franch, decano de Esade Business School, este posicionamiento "supone un importante reconocimiento para nuestro Master of Science in International Management, cuyo valor diferencial radica en la experiencia educativa que proporciona a sus alumnos. Ésta se basa en una metodología pedagógica única y en el constante contacto de los estudiantes con los líderes y empresas más reconocidas".

"Además, estos resultados avalan la permanente apuesta por la innovación que realizamos desde las aulas, así como la importancia del ecosistema emprendedor de la escuela. Este modelo ha sido el responsable de que el grado de satisfacción de los alumnos en el programa alcance, en esta nueva edición del ranking de Financial Times, un 9,48 sobre 10, la sexta mejor valoración del mundo en este apartado", añade el decano de Esade Business School.

Diversidad y movilidad internacional

Otros de los aspectos que también ha destacado la publicación británica del Master of Science in International Management de Esade es la efectividad de su servicio de carreras profesionales (12º del mundo) gracias, entre otros, a que 9 de cada 10 de sus egresados consiguen empleo a tres meses tras la graduación, y a la diversidad internacional de los alumnos en aula, compuesta el curso pasado por representantes de 33 nacionalidades diferentes.

"Los alumnos que cursen el Master of Science in International Management de Esade se unen a una comunidad internacional de excelencia académica donde adquieren una visión diferente de cómo se hacen negocios en todo el mundo", comenta Josep Franch, quien explica que "gracias a esta inmersión, pueden adelantarse a las tendencias del mercado, aprender a diseñar estrategias y estrechar los lazos y relaciones internacionales que le permitirán desarrollar su carrera global".