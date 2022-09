El Master in Management de ESCP Business School, impartido en el campus de Madrid, es el 5º mejor a nivel mundial

El Master in Management de ESCP Business School, escuela de negocios internacional, ha sido seleccionado como uno de los mejores másteres del mundo de su clase, según el ranking del Financial Times. Este programa se imparte en España en el campus de Madrid, y está diseñado para promover una nueva generación de líderes empresariales interculturales, a través de una combinación de pedagogía innovadora y programas multicampus. Según las estadísticas, el 99% de los estudiantes del Master in Management consiguen empleo en los tres meses posteriores a su graduación.

"Estamos encantados de que el programa de Master in Management de ESCP haya obtenido una clasificación tan alta a escala mundial, lo que refleja nuestra fuerte presencia internacional en la educación empresarial, así como la experiencia multicultural que se ofrece como parte de este programa" señala el profesor Léon Laulusa, Vicepresidente Ejecutivo y Decano de Asuntos Académicos e Internacionales. "La aceptación de las diferencias es el núcleo de nuestra misión de educar contra la indiferencia. Una misión quizá más importante ahora que nunca".

El programa dura entre dos y tres años, y se centra en estudiar en el extranjero, adquirir experiencia práctica y otras habilidades necesarias para lanzar una carrera internacional de éxito. Cuenta además con 63 especializaciones disponibles, más de 40 alianzas que permiten doble titulación y seis campus urbanos en algunas de las ciudades más atractivas de Europa.

Como parte del programa, los estudiantes deben estudiar como mínimo en dos de los seis campus de ESCP. El carácter internacional del programa de Master in Management también se refleja en la composición de los estudiantes (94% de estudiantes internacionales) y del profesorado (86% de profesores internacionales). Esta experiencia multicultural y multicampus prepara a los estudiantes para el mundo laboral actual.

Por su parte, la profesora Cécile Kharoubi, decana asociada del programa de Master in Management, destaca que: "Estar entre los cinco primeros del mundo nos hace sentirnos muy orgullosos de nuestros estudiantes, antiguos alumnos, profesores y personal. Las instituciones están hechas de personas, y nuestra alta posición en una clasificación tan competitiva muestra nuestra atención al desarrollo personal, incluyendo el fortalecimiento de una mentalidad comunicativa, innovadora y de pensamiento crítico en nuestros estudiantes."

Programa insignia

El MIM es la base para el desarrollo de una gama completa de programas a través de seis ciudades europeas clave - París, Londres, Berlín, Madrid, Turín y Varsovia, desde un Bachelor hasta un EMBA y un doctorado. El programa inicia en septiembre de cada año.