CCOO pide incorporar 84.055 docentes para mejorar la educación pública

Comisiones Obreras ha cifrado en 84.055 el número de docentes que deben incorporarse a las aulas, lo que implicaría una inversión adicional de al menos 4.275 millones de euros (0,3% del PIB), para abordar las necesidades prioritarias de la educación pública.

Así lo refleja el sindicato en su Informe de comienzo de curso 2022-2023 presentado este lunes en Madrid, en el que destaca la situación de la enseñanza pública y los desafíos a los que se enfrenta: desarrollo de la LOMLOE, ratios de las aulas, atención a la diversidad, bienestar y protección de la infancia, mejora de las condiciones laborales del profesorado y estabilidad en el empleo.

No obstante, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Paco García, ha matizado que el incremento de 84.055 profesores no tiene que ser "en un solo curso", sino que "se puede definir un plan estratégico de inversión educativo". "Se puede hacer en un plazo razonable, no en un solo curso", ha dicho.

En concreto, ha asegurado que cuatro años, una legislatura, "sería un plazo razonable" para implementar estas incorporaciones, teniendo en cuenta que en el curso 2020-2021 se incrementaron los profesores en más de 33.000, lo que supone el 39% del incremento que solicitan ahora.

En este punto, García ha pedido un "esfuerzo" del Gobierno y de las comunidades autónomas para implementar un plan de mejora de la equidad y la calidad de la educación, con especial atención a la diversidad, "para que todos puedan progresar en el sistema educativo y se reduzcan las cifras de abandono educativo temprano" que, en sus palabras, en España "sigue siendo una lacra".

En el estudio, CCOO advierte de que de los 33.323 docentes que se incorporaron en el curso 2020-2021, como refuerzo por la pandemia, se han eliminado 16.026 y se han mantenido 17.297, por lo que reclama una "bajada de las ratios de alumnado".

Bajada de las ratios

"La bajada de las ratios mejora la calidad para todos, pero beneficia más al alumnado más desfavorecido. Lo consideramos un elemento estratégico de la mejora a la diversidad, mejora objetivamente la equidad de la educación y por lo tanto la situación de las personas en situación más desfavorecida", ha afirmado García.

Para CCOO, la ratio de los grupos "debe estar asociada a su diversidad" y, para ello, además de un descenso general del número de estudiantes por grupo, propone que todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, desventaja social o compensación educativa "cuente doble a efectos de rato", algo que "concreta de manera efectiva lo incluido en el borrador de real decreto de requisitos mínimos de los centros del Ministerio de Educación y Formación Profesional".

El sindicato apunta que esta medida "tiene en cuenta la evidencia de que el alumnado más vulnerable o con dificultades se beneficia especialmente de ratios bajas en las aulas. Concretamente, en este concepto reclama incrementar la plantilla prepandemia en 23.040 docentes.

Más atención para el alumnado con dificultades

Por otro lado, CCOO propone dotar a los centros de más profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje para realizar apoyos al alumnado con dificultades específicas del aprendizaje, que "actualmente no cuenta con este recurso".

Para ello, apunta que "sería necesario" incrementar este personal especialista en 18.151 efectivos. Además, considera que este alumnado está "infradetectado" y, por ello, propone incrementar el número de profesionales de la red de orientación en 10.026 para "asegurar su adecuada identificación y seguimiento".

Respecto a la figura de coordinación del bienestar y la protección de la infancia y la adolescencia, que entra en vigor este curso, el sindicato alerta de que las administraciones educativas "no están incrementando los recursos de los centros para atender esta cuestión".

En este sentido, afirma que, en el mejor de los casos, "se reducen entre 1-3 horas el horario lectivo de un docente", por lo que el sindicato reivindica "la necesidad de una persona más a tiempo completo en plantilla del perfil de servicios a la comunidad o una figura análoga". Esto, según el informe, supondría la incorporación de 22.024 docentes a nivel estatal.

El estudio también resalta que hay que atender "de forma específica" la salud mental de la comunidad educativa en coordinación con los servicios clínicos que, a su juicio, "ahora mismo están claramente infradotados". El sindicato ha informado de que próximamente presentará un informe sobre la salud mental.

A estos incrementos en las plantillas, CCOO subraya que hay que añadir los necesarios para la reducción del horario lectivo máximo semanal del profesorado a 18 periodos en Secundaria, FP y Régimen Especial, y a 23 en Infantil y Primaria. En total, reclama un incremento de 28.111.

Reducción del horario semanal

El informe estima que los incrementos de plantilla planteados en su conjunto permitirían, al repartirse entre más docentes todos los horarios, reducir el horario del profesorado a 35 horas semanales totales, en lugar de las 37,5 actuales.

Igualmente, el estudio repasa la situación de las ofertas de empleo público para la estabilización del empleo y la reducción de la temporalidad. En este sentido, indica que faltan 18.360 plazas para llegar al objetivo de reducir la temporalidad al 8% en 2024.

Por último, el sindicato insiste en sus reivindicaciones "fundamentales" para mejorar las condiciones laborales y retributivas del profesorado, entre las que destaca: grupo A1 y subida de nivel para todos los cuerpos docentes; jubilación anticipada voluntaria e incentivada; formación en horario laboral; o regulación específica de la salud laboral y carrera profesional.