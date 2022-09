CSIF apunta que las aulas han abierto con un déficit de 50.000 docentes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido de que la escuela pública ha vuelto a abrir esta semana sus aulas con un déficit de 50.000 docentes "desde los recortes de 2010 que todavía no se han recuperado" y una interinidad del 27,46 por ciento.

Así lo refleja el informe sobre los déficit de plantillas en la escuela pública presentado este viernes por el sindicato, en el que critica los déficit de plantilla, "con ratios elevadas que reducen la calidad que precisa el alumnado, clases sin refuerzos para apoyos y desdobles; y un caos organizativo derivado de la aplicación precipitada de la LOMLOE", como la "improvisación" de currículos o el "aumento de burocracia".

El informe del sindicato revela que se "mantienen altos" niveles de interinidad (superior al 27 por ciento de media) especialmente en la Enseñanza Secundaria y de Régimen Especial, con tasas que ascienden al 43,34 y el 39,36 por ciento, en los casos de Navarra y Canarias, respectivamente.

En este sentido, precisa que la tasa medida es "muy elevada", teniendo en cuenta que "no podrá superar el 8% a partir del 1 de enero de 2025, según recoge la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público".

Por ello, CSIF exige la convocatoria de 100.000 plazas para reducir la temporalidad y 50.000 adicionales "para paliar el déficit acumulado desde 2010, en los próximos tres años".

En referencia a la publicación de reales decretos curriculares de la LOMLOE, el sindicato ha criticado que todavía siete comunidades autónomas no hayan publicado sus currículos (Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Región de Murcia, Galicia y País Vasco), lo que ha obligado a los editores de libros de texto o profesores a trabajar con los borradores para comenzar el curso.

Trabajar sobre borradores

"En estas siete comunidades autónomas están trabajando sobre borradores de reales decretos, algo que nos parece innecesario e inadmisible", ha sentenciado la secretaria de Coordinación Autonómica de CSIF, Isabel Madruga Bajo, durante la presentación del informe.

Para la secretaria de Coordinación Autonómica del sindicato, las comunidades autónomas "podría haber agilizado la tramitación de los currículos": "No es de recibo comenzar el curso escolar trabajando sobre borradores".

En referencia a la llegada de alumnos ucranianos a las escuelas debido a la guerra por la invasión rusa, el presidente de CSIF Educación, Mario Gutiérrez, ha subrayado que, aunque no quieren "hacer mucha crítica", ha habido "dificultades con algunos casos" debido a que "no había traductores para poder atenderlos adecuadamente".

En este contexto, Gutiérrez ha explicado que en este tipo de casos se concentran "muchos alumnos en pocas zonas": "No se distribuyen en toda la comunidad autónoma, sino que van muchos a pocos centros, y en esos centros se ha tenido más dificultades, pero se han escolarizado todos".

Ucranianos escolarizados

El presidente de CSIF Educación, que ha incidido en que las dificultades han surgido "por falta de traductores y de apoyo", ha asegurado que el número de alumnos ucranianos escolarizados este año "está subiendo" aunque no disponen todavía de los datos concretos.

Por otro lado, Gutiérrez ha criticado las numerosas leyes de educación que ha habido en España: "La reina Isabel II, en su reinado tan largo, ha visto en Inglaterra dos leyes educativas, mientras que un docente en España ha visto cinco leyes educativas y sabe que va a ver un sexta o séptima antes de jubilarse".

El informe de CSIF indica que, según datos recabados del propio Ministerio de Educación, en la actualidad hay un déficit de 6.930 millones de euros, en comparación con la cifra que se destinaba en 2010 y teniendo en cuenta la inflación.

A esta situación se añade la entrada en vigor de la nueva ley Educativa que, según el sindicato, "ha provocado aún más caos en las comunidades autónomas y entre los docentes, ya que implica para ellos una burocracia extraordinaria sin que se solucionen algunos de los problemas estructurales del sistema educativo".

Para el sindicato, esto tiene como consecuencia que "entre el personal docente haya una sensación de escepticismo, desilusión y cansancio porque no confían en la nueva norma y no piensan que la calidad de la educación vaya a mejorar, al no abordar los problemas estructurales: falta de inversión, ratios elevadas, ausencia de estabilidad legislativa y la necesidad de consolidación y mejora de las condiciones laborales del profesorado".

Por otra parte, considera que "es fundamental que la puesta en marcha de la nueva ley se realice de manera homogénea en todo el territorio, evitando agravar las diferencias ya existentes entre las comunidades autónomas en el derecho fundamental de la educación". Asimismo, exige "altura de miras" para que esta aplicación "no sea una nueva guerra partidista que tanto perjudica al sistema educativo".

Negociación con los sindicatos

Desde CSIF exigen al Ministerio de Educación y Formación Profesional que "abra ya un proceso de negociación con las organizaciones sindicales para mejorar la educación pública de nuestro país, teniendo en cuenta la opinión de los profesionales".

En este sentido, pide la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para iniciar la negociación de las retribuciones, ante los niveles de inflación y pérdida de poder adquisitivo.

Una vez que el Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden para elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 2023, CSIF considera que "se debe abordar ya el incremento de la financiación en la Educación para acercarse al 7 por ciento del PIB, así como la actualización de los gastos de desplazamiento por razones de servicio, ante la subida de los carburantes".

El sindicato exige al Ministerio de Educación que "abra un proceso real de negociación para abordar la mejora de las condiciones laborales del profesorado", un proceso que "debería culminar con la aprobación de una Ley del Profesorado que recoja el Estatuto Docente y una carrera profesional que reduzca las diferencias retributivas actuales entre comunidades autónomas, que ascienden hasta 700 euros mensuales y homologar las condiciones laborales del profesorado".

Movilizaciones

Si el Ministerio de Educación no abre este proceso negociador, el sindicato valora "el inicio de movilizaciones". Además, el próximo 24 de septiembre, el Sector Nacional de Educación de CSIF participará en la manifestación convocadas por el sindicato en Madrid contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y la calidad de los servicios públicos.

Así, miles de profesionales de la docencia procedentes de toda España, según CSIF, se sumarán a esta manifestación multitudinaria abierta a trabajadores tanto del sector público como privado y que el sindicato hace extensiva al conjunto de la sociedad, especialmente a las clases medias.