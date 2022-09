La aplicación con la que no perder de vista a los niños en su ruta al colegio

Con la vuelta al cole, son muchos los pequeños de la casa que se desplazan hasta los centros educativos en ruta. Bien sea en autobús escolar o en lo que se conoce como pedibús – grupos que van andando a clase acompañados del monitor correspondiente para fomentar la sostenibilidad y el ejercicio físico –, cada vez son más quienes utilizan este servicio en su día a día. Para que los padres, madres o tutores se queden más tranquilos y sepan que han llegado bien a las aulas, existe BatOnRoute, una 'app' que informa en tiempo real de la ruta en cuestión, aumentando la seguridad en el trayecto.

Con esta solución de movilidad desarrollada por la empresa española Nunsys, los centros escolares pueden gestionar de una manera más eficiente las rutas, añadiendo una capa de protección y una mayor tranquilidad a las familias al ofrecer una amplia gama de recursos para saber dónde se encuentran en todo momento los infantes. La aplicación no necesita instalación de equipos, ya que no funciona por GPS; como su propio nombre indica (del inglés 'bat', murciélago y 'on route', en ruta), ubica el vehículo o el grupo a través de ondas.

Una vez instalada la aplicación en el móvil Android o iOS, el padre, madre o tutor recibe una notificación tan pronto como el niño se suba en el autobús o inicie la ruta del pedibús, otra cuando ha llegado al centro y una tercera cuando sale del colegio tras la jornada. Además, se puede consultar en todo momento la ubicación en un mapa, y se reciben avisos en caso de retrasos, cambios en el trayecto o con la hora exacta de llegada a la parada.

Los responsables pueden mandar notificaciones de ausencia al colegio y cambiar la ruta desde el móvil: si se ha quedado a dormir, por ejemplo, en casa de los abuelos, pueden pedir que la ruta les recoja en dicha ubicación siempre y cuando entre dentro del radio de actuación del servicio.

De cara a las entidades, el uso de BatOnRoute les permite una mayor facilidad en la administración de rutas, asignando paradas y horas de paso. También garantiza una mejor gestión de los escolares recogidos/entregados en cada ubicación (lista de ausencias), y un control del número de kilómetros de los vehículos para un mejor mantenimiento. Con esta solución se pueden crear notificaciones automáticas a las familias para determinados avisos, como son los retrasos, las ausencias o el cambio en la parada.

"Con BatOnRoute los padres pueden seguir en cualquier momento la ubicación de sus hijos, si han subido o no al autobús, o si han llegado cuando debería al colegio, añadiendo una capa de seguridad y tranquilidad fundamental", comenta Joaquín Prieto, gerente de BatOnRoute. "Además, las notificaciones permiten una mejor gestión del tiempo, pues se eliminan tiempos de espera innecesarios en los puntos de recogida", añade.

La solución se aloja en Microsoft Azure, cumpliendo con el RGPD vigente en Europa. Es una plataforma con seguridad SSL en la que no se guardan ni se tratan datos sensibles: solo se utilizan datos de identificación y presencia, registrándose de forma anónima (e.j.: frecuencia de paso, hora de llegada y salida, etc.). Tampoco se almacenan contraseñas.

Éxito internacional

BatOnRoute cuenta ya con más de 70.000 usuarios, más de 7.000 rutas diarias para más de 500 entidades, más de 91.000 kilómetros al día gestionados y en torno a un millón de mensajes enviados al mes. Está disponible en nueve idiomas, entre los que se encuentran castellano, catalán, inglés o francés, y está presente en hasta 12 países, desde Nueva Zelanda a Costa Rica.

Instituciones públicas como Consells Comarcals de Conca de Barberà, el Vallès Oriental y el Alt Penedès, la Junta de Castilla-La Mancha, el Ajuntament D'Eivissa, etc e instituciones privadas como Grupo SEK, Brains Internacional Schools, Inspired Education Group o Fundació Collserola utilizan BatOnRoute.

Además, la aplicación también puede ser utilizada en otros ámbitos, como pueden ser los centros de día o residencias, compañías de transporte, entidades públicas o transporte de empleados.