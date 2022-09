La Formación Profesional ofrece mejores herramientas para el entorno laboral que la Universidad

Este mes la Fundación Universidad Empresa he hecho públicos los resultados de un estudio que reflejaban que seis de cada 10 universitarios no se sienten preparados en materia profesional para enfrentarse al mundo laboral y el 70% de los estudiantes considera que los contenidos no son adecuados para las necesidades de las compañías en el contexto actual.

En este sentido, los expertos de Macmillan Education indican que los programas de Formación Profesional dotan a los alumnos de las competencias profesionales necesarias para salir al mercado laboral y que, actualmente, demandan las empresas.

De esta manera, los programas de formación profesional se caracterizan por tener un gran componente práctico, así como garantizar a sus alumnos prácticas en diferentes entidades para completar su plan educativo. Esto, sin embargo, no ocurre en las entidades universitarias, que no tienen por qué ofrecer prácticas curriculares en todos los grados.

Esto se hace evidente con el reciente anuncio de la Comunidad de Madrid, que ha aumentado en 10.000 sus plazas para casi 60 ciclos de Formación Profesional en grado básico, medio y superior de ocho municipios.

"Todos estos datos demuestran que la educación universitaria tiene una necesidad de adaptación al contexto actual en el que nos desenvolvemos y que la Formación Profesional está respondiendo de manera rápida a las necesidades actuales del mercado laboral. Por ello, Macmillan Education lleva años tratando de anticiparse a las tendencias educativas y cambios curriculares para poner su conocimiento al servicio del sistema educativo", indica Luis Miguel Díaz, Senior Portfolio Manager de FP en Macmillan Education.

Formación Profesional

Históricamente la formación profesional ha quedado relegada a un segundo plano, mientras que se le daba un mayor protagonismo e inversión a los grados universitarios. De esta manera, los grados medios y superiores no son considerados por parte de los alumnos de ESO y Bachillerato como una primera opción cuando actualmente se adaptan mejor a las competencias profesionales reclamadas por el entorno empresarial.

Teniendo esto en cuenta y que España es uno de los países de la UE con más paro juvenil, llegando al 27,1% en mayo de este año, este tipo de educación se presenta como una solución rápida que cuenta con una mayor adaptabilidad al mercado laboral.

"Los cambios en el mercado laboral han hecho que los Programas de Formación Profesional ganen terreno en España, tratando de equipararse a los estándares europeos. Desde Macmillan Education, trabajamos en la constante actualización de los materiales educativos para estos niveles, logrando ayudar a los docentes a impartir una formación que da respuesta a las necesidades actuales", añade Díaz.