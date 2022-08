El 80% de los alumnos de bachillerato no sabe qué estudiar

Con la llegada de septiembre muchos jóvenes han de empezar una nueva etapa académica y muchos de ellos se sienten inseguros porque no tienen claro qué es lo siguiente que deberían hacer. De hecho, el 78% de los alumnos de bachillerato no sabe qué estudiar, según un informe de la consultora Círculo Formación. Sin embargo, terminar estudiando un grado universitario no tiene por qué ser el objetivo final, hay otras opciones igual de válidas, como es el caso de la Formación Profesional (FP).

La Formación Profesional tiene claras ventajas: estudios de corta duración, muy orientados a la inserción laboral y con prácticas obligatorias que permiten entrar muy pronto en contacto con la realidad del mercado laboral. De hecho, de las ofertas de empleo que se publican, el 45,2% exigen a los aspirantes que cuenten con un título de formación profesional, frente a un 37,7% que exigen a los aspirantes contar con un título universitario. Asimismo, se estima que, en el 2030, las empresas necesitarán alrededor de un 65% de profesionales con estudios relacionados con la Formación Profesional, según datos recogidos por el Portal de Empleo Jobatus.

Por otro lado, según un estudio realizado Jobatus.es, el 64% de las empresas que cuentan con alumnos de prácticas de formación profesional, acaban contratando como mínimo a uno de ellos. "Aunque en la actualidad la formación profesional se haya posicionado en el primer puesto respecto a la tasa de empleabilidad, se estima que en el futuro esta tasa sea mayor, lo que la convierte en una elección muy interesante de presente y futuro", señalan expertos de CEAC FP Oficial.

Las formaciones profesionales con más empleabilidad

De acuerdo al estudio de Jobatus y el análisis de las ofertas de empleo publicadas en su web, se ha obtenido cuáles son los grados de formación profesional más demandados y con el porcentaje más elevado de empleabilidad en la actualidad. En primer lugar, los grados medios con mayor tasa de empleabilidad son el Grado Medio de Gestión Administrativa, Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Por su lado, los grados superiores con mayor tasa de empleabilidad son el Grado Superior en Aplicaciones Multiplataforma, Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico, Enseñanza y Animación sociodeportiva y como último Grado Superior en Integración Social.

El autoconocimiento, clave para descubrir qué estudiar

Para que los alumnos puedan tomar sus propias decisiones, es fundamental que ejerzan ejercicios de autoconocimiento. "Hay que animarlos a preguntarse qué es lo que les interesa, qué se pasarían horas haciendo y de qué no se cansaría de seguir aprendiendo más y más. ¿Cómo sería su trabajo y vida ideal?", indican los de CEAC FP Oficial. "Muchas personas eligen sus estudios condicionados por las expectativas que imponen los demás sobre ellos o, simplemente, deciden lo que es más lógico porque tiene más salidas laborales. Sin embargo, eso podría desembocar en el posterior abandono de los estudios. Por ello, desde CEAC FP Oficial, hemos desarrollado un test que ayudará a que las personas ahonden en sus inquietudes y hagan introspección, para así descubrir cuál es su vocación y qué opción de las que ofrecemos encaja más con ellos".