La vuelta al cole supone entre un 20% y un 30% del sueldo de las familias españolas

Llega la vuelta al cole de más de 8,2 millones de alumnos, según datos del Ministerio de Educación. Esta vuelta supone un gasto medio en las familias de entre 400 y 500 euros por alumno, según los últimos datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Esto supone que cada familia invertirá un 60% más en comparación con el curso pasado. Pero, ¿dónde acuden las familias en busca de material escolar?, según un estudio realizado por Privalia y Veepe, el 64% de los españoles utilizará el canal online para la compra anual de material escolar.

En este contexto, la vuelta al cole es un gasto familiar que supone entre un 20% y un 30% del sueldo, según apunta Privalia. El 44% del gasto en material escolar se realiza en agosto, mientras que un 28% de las familias aprovecha la temporada de rebajas. Además, un 97% de los encuestados aseguran que antes de realizar su compra, comparan precios, consultando el 87% en marketplaces y el 57% en las papelerías tradicionales.

Las largas colas en las papelerías, encontrar los libros de texto, entre otros factores como los precios, cada vez más competitivos, empujan a los padres a optar por comprar el material escolar a través del canal online. Davide Gazzardi, Marketing Strategist Italy & Spain en XChannel, señala que "son muchas veces que durante las vacaciones no puedes encontrar al material porque aún no ha llegado a las papelerías o ha llegado pero no es la edición que se necesita y acaba siendo una carrera a contrarreloj en busca de todo el material. Los marketplaces agilizan y facilitan el proceso y por esta razón cada vez son más las familias que recurren al modo online para preparar la vuelta al cole".

Nuevos hábitos y oportunidades para familias y retailers en la vuelta al cole

El crecimiento de los marketplaces como vías alternativas para la compra del material escolar también ha influido en el cambio de hábitos de muchos usuarios, forzando de alguna manera a los pequeños retailers a crear precios más competitivos. Alice Casolo, Performance Marketing Lead Spain de XChannel apunta que "el auge online es una oportunidad para los pequeños retailers para expandir sus ventas a través de marketplaces como Amazon o Alibaba. Crear su e-commerce en estas plataformas les ayudará a poder llegar a más clientes y aumentar sus ventas, el canal online no ha de ser visto como una amenaza al negocio, sino como una oportunidad de expansión a menor coste".

Los grandes marketplaces como Amazon, que gracias a su entrega rápida en 24h o menos, incluso y su gran variedad de productos, se ha convertido en la alternativa favorita de las familias para adquirir el material escolar, y es que durante el último Prime Day, según un estudio de eMarketer, el 6% de las compras realizadas eran de productos escolares. Además, apunta que, en España, más de la mitad de los pedidos de material escolar anual se realizan en verano entre julio, agosto y septiembre aprovechando la época de rebajas y de grandes promociones como es el prime Day.

"Cada vez son más las familias que deciden comprar el material escolar online. Por eso, en los marketplaces en las categorías de libros y papelerías, los ítems más vendidos en verano acostumbran a ser agendas escolares y libros de actividades. Siempre es una buena opción comparar y buscar diferentes opciones comparando precios. El mercado online tiene precios más competitivos y por eso está ganando terreno a las tiendas convencionales por el ahorro de costes que él online supone", destaca Davide Gazzardi. "La oferta y demanda en los diferentes marketplaces cada vez es mayor, por esta razón desde XChannel recomendamos a los pequeños retailers aprovechar esta oportunidad y expandir sus negocios en marketplaces como Amazon y Alibaba".