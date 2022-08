Emilio Lora-Tamayo, rector de la Universidad Camilo José Cela, nombrado Rector Honorario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha nombrado Rector Honorario a Emilio Lora-Tamayo, actual rector de la Universidad Camilo José Cela, en un evento celebrado en el Palacio de la Magdalena en Santander. Lora-Tamayo, que fue rector de la UIMP durante el curso académico 2017/18, ha recibido este nombramiento en uno de los actos que han tenido lugar durante la semana de celebración del 90 aniversario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Lora-Tamayo ha afirmado sentirse orgulloso "por recibir y aceptar el nombramiento de Rector Honorario, no solo por mí, sino porque además me da la oportunidad de expresar mi reconocimiento a todo el equipo de gobierno, de administración y servicios que me acompañó durante el desarrollo de mi labor al frente de la universidad, tanto en Santander como en Madrid y en las otras sedes de la UIMP".

"Celebro y me siento honrado por formar parte de esta lista de Rectores Honorarios de la Universidad Menéndez Pelayo, que me llena de satisfacción al darme la oportunidad de ser un eslabón más de esa cadena que une a quienes hemos dirigido esta universidad, que hoy celebra sus 90 años, y que está compuesta por personas de una inmensa talla profesional y humana", ha manifestado Emilio Lora-Tamayo.

Además, ha recordado los retos a los que se enfrenta actualmente la universidad, "que debemos contemplar sin lugar a duda como oportunidades". Lora-Tamayo ha puesto como ejemplos "la digitalización de la enseñanza, acelerada por las consecuencias de la pandemia; la asunción de la necesidad de formar en la adquisición de competencias además de conocimientos; la imprescindible atención a lo que se enseña en la universidad para acompasar el aprendizaje con las demandas reales del mercado laboral; la consiguiente necesidad de formación de los docentes; la internacionalización; el establecimiento de redes entre empresas y universidades nacionales e internacionales; el upskilling, el reskilling y la formación a lo largo de la vida".

A lo largo de su trayectoria profesional, Emilio Lora-Tamayo ha sido vicepresidente de Investigación Científica y Técnica entre del CSIC 1996 y 2003, y posteriormente presidente de la misma institución en dos etapas diferentes, entre 2003 y 2004, y entre 2012 y 2017. Entre 2008 y 2012 dirigió el Instituto de Microelectrónica de Barcelona del propio CSIC. Además, es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universidad Paul Sabatier de Toulouse.