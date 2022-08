Los universitarios se enfrentan a un encarecimiento del 10% en los pisos el próximo curso

Los universitarios cada vez encuentran más dificultades a la hora de encontrar un piso en la ciudad en la que van a estudiar, especialmente en Madrid, Valencia, Granada y Barcelona, las ciudades con más demanda de alojamiento de España. Concretamente, según Alberto Añaños, CEO de la plataforma Live4Life, este 2022 los precios de los alquileres han aumentado un 10% de media en todas las ciudades donde trabajan.

"En ciudades con alta presión demográfica y una oferta insuficiente, como puedan ser Madrid, Barcelona y Valencia, sucede que año tras año el encontrar piso de alquiler se convierte en una tarea más complicada. Además de esto, el público universitario tiene un problema añadido, y es que muchos propietarios rechazan trabajar con este tipo de perfil", explica el CEO.

Concretamente, según los datos de esta empresa, Madrid es la ciudad que ocupa el primer lugar en cuanto a demanda de pisos de estudiantes, con 260.000, seguida de Barcelona con 160.000 y Valencia con 105.000. "De todas ellas donde es más complicado alquilar es en la ciudad condal, en gran medida por la alta escasez de oferta de pisos en alquiler que presenta su mercado", aclara Añaños y añade: "el precio va en función de las zonas de cada ciudad, pero a grandes rasgos a un estudiante una habitación en Madrid o Barcelona le está costando actualmente alrededor de 400, frente a los 330 de Valencia".

Factores para el incremento de los precios

La alta demanda influye directamente en los precios, pero también existen otros factores que han causado esta subida. "Es cierto que, para el inicio del curso de 2020, en plena pandemia, los alquileres bajaron un 8% respecto de 2019, y en 2021 más o menos se mantuvieron. Es decir, respecto de los precios de 2019 han subido aproximadamente un 4-5%. Esta subida de se debe a diferentes factores, como la subida del IPC, ciertas políticas de algunas ciudades donde no se está permitiendo construir vivienda al ritmo que crece su población y, por último, que en tiempos de crisis el número de matriculaciones aumenta, puesto que las personas en estos casos apostamos más por la formación", advierte Añaños.

Desde Cuvi, una plataforma que pone en contacto a propietarios y estudiantes, explican el aumento de los precios en base a dos circunstancias: "Por una parte, los propietarios después de la pandemia vieron la posibilidad de recuperar la rentabilidad perdida por el 'cierre' de sus pisos durante la Covid-19 donde las clases fueron online y muy pocos pisos quedaron habitados por estudiantes. En segundo lugar, la tendencia actual de una continua subida de precios debido a la inflación no escapa al alquiler de pisos para estudiantes, en los cuales hemos notado que han incrementado su precio, ya de por sí elevado. También debido a la escasez en determinadas ciudades de alojamientos para universitarios, aquellos propietarios que son conocedores de esta situación incrementan sin reparos el precio del alquiler, pidiendo a veces cantidades excesivas".

"También han subido porque los tipos de interés están subiendo, y los eventuales compradores de vivienda no tienen más remedio que alquilar, y al aumentar la demanda de alquiler, suben los precios -añade Claudia Telaya, responsable de Relaciones Institucionales de Aluni.Net-. Además, el encarecimiento de las materias primas está haciendo que la compra de vivienda se encarezca, especialmente la vivienda nueva. Todo eso empuja al alquiler. En suma, se puede decir que el aumento del precio se debe a la poca oferta y una mayor demanda. También hay que tener en cuenta que durante la pandemia los alquileres bajaron y ahora estamos recuperando los precios. Y una última razón: ahora los propietarios tienen más miedo que nunca a los impagos ante el crecimiento de la crisis económica, lo cual les mueve a alquilar más a estudiantes, porque saben que los estudiantes pagan, pues los padres no envían a su hijo a estudiar a otra ciudad si no pueden pagarle".

Cómo influye en la decisión de alquilar

De acuerdo con los datos de Aluni, el precio supone un 25,1% en los factores determinantes por los que los estudiantes eligen su piso, seguido por una conexión continua a Internet (14,4%) y por la proximidad a la universidad (12,7%); tal y como denota la encuesta realizada por esta empresa a 9.565 estudiantes.

Sin embargo, Añaños considera que, "el buscar piso para los estudiantes no depende tanto del poder adquisitivo, sino de las necesidades en el ámbito académico. Es decir, muchos estudiantes viven fuera de las zonas donde se sitúan las universidades, por lo que requieren de un alojamiento cercano al lugar donde van a cursar sus estudios. Si los precios descendieran, no creemos que haya una correlación positiva en el número de emancipados. Lo que sí provocaría es que los estudiantes puedan desplazarse para cursar los estudios que quieren en la universidad que desean".

Este tipo de alquiler, por lo general, es temporal y estacional, ya que los estudiantes que alquilan habitaciones normalmente son aquellos que se mudan a otra ciudad por un periodo determinado, mientras duran los estudios. Esto hace que el alquiler a estudiantes sea muy seguro, sin impagos y cuyos contratos son por periodos determinados, normalmente un año académico, por lo que el propietario, si lo desea, puede disponer de la vivienda al final de cada contrato, tal y como señala Telaya.

"El alquiler a estudiantes es la opción más segura, ya que, si por ejemplo como propietario, tienes un piso de 4 habitaciones, podrás tener 4 inquilinos diferentes con 4 familias detrás, respaldando el cumplimiento del contrato y de los pagos -añade el CEO de Live4Life-. Por otro lado, suele ser la opción más rentable, puesto que con universitarios se pueden llegar a rentas que una familia o una pareja difícilmente podría asumir. Por último, y no por ello menos importante, en este tipo de arrendamientos, el riesgo de ocupación es prácticamente inexistente, dado que, en la práctica totalidad de los casos, tienen una residencia habitual, generalmente con sus familias".

Por su parte, la plataforma Cuvi también concuerda con esta visión, ya que aunque "incentivos por alquilar a estudiantes, fiscalmente hablando, no existen, los incentivos de poder alquilar a estudiantes se basan en la alta rentabilidad que obtienen por esa vivienda que por lo general es menos atractiva y se encuentra en peor estado, en su mayoría".

Asimismo, desde Cuvi piden "que las instituciones apoyen iniciativas para que los estudiantes puedan alquilar un piso sin tener que afrontar elevadas comisiones. En nuestro caso hemos llevado a cabo un convenio con la UPCT para ayudar a los estudiantes a que busquen piso ahorrando tiempo y dinero. No obstante, esto es un caso aislado, tras un año intentándolo, seguimos a la espera de la firma de un convenio con la universidad de nuestra ciudad, la UMU, para que así los estudiantes que van a cursar sus estudios en la ciudad de Murcia puedan encontrar un piso sin afrontar las comisiones de intermediación".