Matemáticas y Medicina, las carreras con las notas de corte más altas este año

La moda no pasa por la universidad, o quizá sí, pero no en la elección de las carreras. Las notas de corte de 2022 de acceso a la universidad no han dejado a nadie indiferente. Después de una década siendo la carrera donde es más difícil entrar, el doble grado en Física y Matemáticas en la UAB y en la UB ha quedado excluido del listado porque solo se ofrecen 20 plazas y esto distorsionaba el resultado, a pesar de que en la práctica continúan siendo las carreras con la nota más alta (un 13,536 en la UAB y un 13,453 en la UB).

Aunque cada año son diferentes, estas puntuaciones sirven como orientación a los futuros estudiantes universitarios. Las formaciones vinculadas con las ciencias de la salud, como Biomedicina o Medicina, lideran la lista de las titulaciones con las notas de corte más altas y, por ende, son las más competitivas.

A pesar de que suele ser un grado popular y con una alta demanda, las solicitudes para estudiar Medicina se han disparado en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia y la gran labor demostrada por los profesionales sanitarios. De hecho, en junio de 2020, justo cuatro meses después del inicio de la crisis sanitaria en España, las universidades públicas españolas registraron más de 64.000 solicitudes para estudiar medicina, un 44% más que el año anterior, según los datos de preinscripción del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) del Ministerio de Universidades.

En Cataluña, el Grado de Medicina ha aumentado considerablemente su nota de corte. En la UB y en la UPF se supera el 13, y en la UAB, URV, UdG y UdL estas puntuaciones no bajan del 12,8. Desde hace tres décadas, la carrera con mayor demanda en la UB ha sido Medicina y lo ha vuelto a hacer este año: 1.915 personas han querido inscribirse, a pesar de que solo hay 172 plazas. El Diario Ara, líder en Cataluña, explicaba que uno de los problemas principales de la falta de médicos está precisamente en este acceso a la universidad. Por un lado, porque solo se tiene en cuenta la nota académica y no las habilidades personales de los futuros médicos, y por otro, porque cualquier estudiante del Estado puede acceder.

En el área sanitaria, también tiene mucha demanda el Grado de Enfermería de la UB, que ha tenido 891 solicitudes para 395 plazas, lo cual evidencia que pese al aumento anunciado este año todavía es insuficiente para absorber la demanda. En este punto, si faltan enfermeras es, sobre todo, porque faltan plazas en la universidad y no salen suficientes profesionales para garantizar el relevo.

Matemáticas se mantiene en el pódium

La carrera universitaria en España donde fue más difícil lograr una plaza en el curso 2021-2022 fue el doble grado de Matemáticas y Física de la Universidad Complutense de Madrid, algo que no es novedad en esta titulación para la que los aspirantes a una de sus 25 plazas tuvieron que alcanzar una nota media de 13,85 puntos sobre 14. Es prácticamente la misma nota de corte que tuvo el año anterior (13,857).

Los expertos lo tienen claro: es una constante. De las diez carreras que el año pasado exigieron una mayor nota de acceso en las universidades públicas de toda España, seis eran dobles grados en Matemáticas y Física, que no demandaban menos de 13,6 puntos. El predominio de las Matemáticas, en diferentes combinaciones con otros estudios, es más que evidente este año. De las 100 titulaciones con la nota de corte más alta, 27 de ellas son dobles grados en los que aparece esta disciplina.

Además de un dato estadístico, la nota de corte es una información de gran utilidad para los alumnos y alumnas de Bachillerato que aspiran a continuar su formación en las universidades públicas. Es un indicador de la dificultad que tendrá acceder a los estudios que se desean, y sobre todo, que calibra la demanda de la titulación. También es sabido que, en muchas ocasiones, la magnitud de la nota necesaria viene condicionada por el número de que se ofertan, antes que por la dificultad que entraña la carrera una vez que se accede a ella.