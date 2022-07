Fundación Universia concede 100 becas a estudiantes con discapacidad

Fundación Universia, que cuenta con el respaldo de Banco Santander para el desarrollo de sus actividades a través de Santander Universidades, resuelve su 17ª edición del Programa de Becas 2021-2022, una iniciativa consolidada de la entidad que ha contado en esta ocasión con una inversión de 200.000 euros para favorecer la equidad educativa y la empleabilidad de las personas con discapacidad.

Desde que el Programa de Becas se puso en marcha, en el año 2007 se han invertido más de tres millones de euros, se han gestionado más de 5.000 solicitudes y se han resuelto 2.500?becas con el objetivo de impulsar el progreso académico de las personas con discapacidad.

Fundación Universia entrega 100 becas de 1.000 euros cada una para estudiantes con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, para así impulsar su acceso y progreso académico en igualdad de oportunidades.

Una beca, una historia de progreso

Edgar S. ha tenido la puntuación más alta de esta convocatoria de becas en base a los criterios de valoración. Es estudiante de un Doble Grado de Matemáticas y Ciencias Físicas y durante sus estudios, debido a una discapacidad física del 83%, como usuario de silla de ruedas, necesitó adaptaciones concretas para poder seguir las clases y ayuda de una tercera persona para vivir su vida con autonomía.

Siempre tuvo clara su pasión por las matemáticas, como explica en su proyecto personal: "Como no me era suficiente y pese a que el mundo tiene barreras físicas y arquitectónicas, el conocimiento es mucho más accesible e ilimitado, me decanté a iniciar también el grado en Ciencias Físicas, también en la Complutense". Becado en el año 2021 por este mismo programa de Becas, ahora ha conseguido la segunda en el curso 2022.

Las universidades de procedencia de los estudiantes becados son en primer lugar la Universidad de Valencia, con un total de 9 becas (9%), seguida de las Universidad Complutense de Madrid, Universidad Internacional de la Rioja y Universidad Politécnica de Valencia, todas ellas con 7 becas cada una. En el quinto puesto, la UNED con cinco beneficiarios. Respecto a los estudios que han tenido más presencia entre los seleccionados de la convocatoria de este curso, se encuentran las ramas de la Salud con 29 estudiantes (29% del total), Ciencias Sociales y Jurídicas con 28, Artes y Humanidades con 27, Ciencias e Ingeniería con 12 y otros (doctorados, idiomas y cursos independientes) con 4 becas entregadas.

Este programa es una apuesta individualizada y adaptada a cada persona para apoyar proyectos educativos experienciales que permitan el aprendizaje continuo tanto personal como profesional, con el fin de incrementar las opciones de acceso al empleo. Con este proyecto Fundación Universia colabora en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4: Garantizar el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para mejorar la calidad de vida de las personas.