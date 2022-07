ESNE impartirá en el curso académico 2022-2023 la mayor oferta formativa universitaria de diseño de España

ESNE dará la bienvenida al curso 2022-2023 consolidando su liderazgo en la formación universitaria especializada en diseño de España por número de titulaciones y alumnos matriculados en ellas. A partir de septiembre, la Escuela Universitaria impartirá, en total, siete grados y cuatro másteres universitarios oficiales, un Título Británico en Animación y un Ciclo Formativo de Grado Superior.

La Asamblea de Madrid aprobó en el mes de febrero de este año la creación de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología que, promovida por ESNE, se convertirá a corto plazo en la primera Universidad de la Comunidad de Madrid especializada en materia de diseño y tecnología.

Los grados universitarios oficiales que impartirá son: Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Entornos Virtuales, Diseño de Producto, Diseño Multimedia y Gráfico, Diseño de Moda, Gestión y Comunicación de la Moda, Diseño de Interiores y Diseño Audiovisual e Ilustración. Asimismo, ofrecerá el Título Británico en Animación y un Ciclo Formativo de Grado Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos y consolidará su oferta de formación en postgrado impartiendo en total cuatro másteres universitarios oficiales: Experiencia de Usuario para el Diseño de Productos y Servicios Digitales, Diseño de Interiores, Diseño Gráfico y Diseño de Producto.

Luis Calandre, Director Académico de ESNE, afirma que "el objetivo de ESNE es formar a las próximas generaciones de profesionales que impulsen la economía creativa del país". Un sector que, añade Luis Calandre, "cuenta con un gran peso en la economía y un gran potencial de crecimiento y desarrollo. Recientemente publicamos un libro de investigación junto a la Universidad Complutense que ponía de relieve la importancia que la industria del diseño tiene en la economía y es que, sólo en la Comunidad de Madrid, engloba en la actualidad 88.000 empresas, que facturan 28.000 millones de euros al año y emplean a cerca de 400.000 personas. En ESNE formamos a los profesionales especializados en diseño y tecnología que dan respuesta a la demanda de un sector económico con un enorme potencial de futuro".

Excelencia académica, conexión con el mundo empresarial e internacionalidad

El modelo académico de ESNE está basado en tres pilares: excelencia académica, alta conexión con el mundo de la empresa y visión internacional.

La formación es eminentemente presencial, ya que se utiliza la última tecnología tanto de hardware como de software bien en el aula bien en los distintos laboratorios de fabricación digital, multimedia, de tecnología textil, de animación, de dibujo artístico y digital, etc.

Además, el Campus de ESNE organiza continuamente actividades que conectan a los alumnos con firmas de todo tipo, además de ferias, concursos, masterclasses, viajes Este tipo de iniciativas son, sin duda, un refuerzo formativo, a la vez que una excelente oportunidad de networking para ellos.

A nivel internacional, ESNE mantiene acuerdos de colaboración con cerca de 70 universidades de prestigio internacional en 25 países, que permiten desde la participación en workshops colaborativos internacionales, hasta la estancia de los alumnos en dichas universidades.

Por último, la Escuela Universitaria es miembro de las principales asociaciones de diseño del mundo y patrocinadora o colaboradora de eventos de referencia en sus respectivos sectores como MBFWMadrid, Casa Decor, Madrid Design Festival, Madrid es Moda o Fun & Serious Game Festival, entre otros.

Todas estas alianzas hacen que la experiencia formativa en ESNE sea altamente satisfactoria y enriquecedora para sus alumnos.

La oferta formativa de ESNE

Grado Universitario Oficial en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Entornos Virtuales

En 2020 se cumplió el décimo aniversario de la creación en ESNE del Grado Universitario Oficial en Diseño y Desarrollo de Videojuegos; una titulación pionera que ya por entonces se convirtió en la primera carrera oficial universitaria en España en el ámbito del videojuego. Asimismo, ESNE ha sido reconocida como una de las 5 mejores universidades para estudiar videojuegos por la institución Aadvark Swift.

ESNE, gracias al Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Entornos Virtuales, propone un plan de estudios concebido para la adquisición de un amplio conocimiento de todas las materias esenciales en este sector. Una formación completa y multidisciplinar que permite conocer todos los procesos fundamentales que sustentan la creación de un videojuego o entorno virtual, desde la formulación de la idea hasta la distribución y comercialización del producto final, pasando por todas las etapas de su diseño y desarrollo.

A partir del segundo año y, especialmente, en el tercer y cuarto curso, los estudiantes podrán elegir su itinerario formativo a través de una serie de asignaturas optativas que les permitirán especializarse en una de las tres menciones que ofrece el grado: arte, diseño o programación, complementando su formación con asignaturas clave del ámbito tecnológico.

Grado Universitario Oficial en Diseño de Producto

Aprobado en 2016, es el primer y único Grado Oficial Universitario de España en este ámbito; una titulación que nació con la intención de dar respuesta a los retos del futuro como consecuencia de los nuevos hábitos de consumo y de un contexto cada vez más vinculado a las profesiones STEAM (acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering, Art y Mathematics).

La formación impartida en este Grado se estructura en torno a cuatro grandes ejes: área del Pensamiento Creativo, área orientada al Contexto Social, área Técnica y Tecnológica y área de Estrategia Empresarial.

Entre los espacios más destacados donde se desarrolla la formación se encuentra el Fab-Lab (Laboratorio de Fabricación Digital asociado al MIT, Massachusetts Institute of Technology), como catalizador del diseño de Producto e Industrial, las metodologías ágiles y el prototipado rápido.

Quince premios internacionales conseguidos a lo largo de estos seis años avalan la formación de los estudiantes del Grado en Diseño de Producto de ESNE.

Grado Universitario Oficial en Diseño de Moda

Consciente del potencial y la demanda del mercado, ESNE fue la primera institución académica donde estudiar Diseño de Moda en España se elevó a la categoría de Grado Oficial Universitario.

Los alumnos se forman trabajando su vocación en todas las áreas que constituyen el sector de la Moda: diseño de colección hombre/mujer/infantil (patronaje y confección), diseño textil, estilismo, fotografía o ilustración. Todo ello dentro de un contexto teórico-práctico con una estrecha relación con la industria textil que fomenta la capacidad creativa y la sensibilidad artística.

El talento de los alumnos es protagonista en las principales pasarelas, ferias y concursos nacionales e internacionales del sector como Mercedes-Benz Fashion Week, Feel the Yarn en Florencia o Woolmark.

Grado Universitario Oficial en Gestión y Comunicación de la Moda

Una titulación oficial de reciente creación en la que se forma a expertos que entiendan la especificidad de la comunicación, empaticen con las audiencias y clientes, comprendan el arte, las tendencias y la belleza y sepan responder a las peculiaridades de la gestión empresarial del mundo de la moda.

Este Grado se estructura en un Plan de Estudios que permite formar profesionales vinculados al mundo de la moda, contando con una visión integral que les hace comprender el proceso empresarial y comunicativo, desde la creación hasta la venta.

Un total de cuatro años en los que los estudiantes potenciarán las capacidades necesarias para lograr el éxito profesional, así como el dominio de la comunicación audiovisual y corporativa; creación e implementación de campañas, gestión de la cadena de valor y comunicación de la moda on y offline, a través de un contexto teórico-práctico de la mano de las empresas referentes del sector.

Grado Universitario Oficial en Diseño de Interiores

El Grado en Diseño de Interiores de ESNE introduce al alumno en un sector profesional que ha ganado gran importancia en los últimos años y que continúa en pleno crecimiento.

Los estudiantes interesados podrán matricularse, además, en la opción bilingüe español/inglés, pionera en la formación en Diseño de Interiores en Madrid, sin olvidar la posibilidad de matricularse en la opción en español.

Durante su formación, el estudiante aprende a entender adecuadamente los lenguajes del diseño y conectarlos con las marcas y los clientes. De igual modo, aprende a diseñar, programar y ejecutar proyectos en todo tipo de espacios: locales comerciales y ocio, de trabajo, viviendas, decorados, proyectos museográficos, stands o eventos

La formación técnica -dominio del modelado 3D y renderizado, escalas y proporciones, diseño de instalaciones e iluminación- se complementa, a su vez, con la ejecución de proyectos reales protagonizados por los alumnos en importantes eventos y foros como CASA DECOR, donde ESNE es la única escuela universitaria participante con un espacio propio.

Grado Universitario Oficial en Diseño Multimedia y Gráfico

El Grado en Diseño Multimedia y Gráfico está enfocado a dar repuesta a la demanda actual del mercado empresarial de diseñadores excelentemente formados.

Está estructurado en ocho grandes áreas de conocimiento para desarrollar las siguientes competencias profesionales: Identidad corporativa y Comunicación audiovisual, Artes gráficas, Diseño editorial, Publicidad y realización audiovisual, Animación 2D y 3D, Diseño web y apps, Packaging y Fotografía.

La metodología se basa en el aprendizaje a través de proyectos, incluyendo briefings reales desarrollados por empresas. El talento de los alumnos de ESNE es protagonista en los principales concursos nacionales e internacionales del sector como los prestigiosos premios LAUS de Diseño Gráfico y de Comunicación Audiovisual, el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria El Sol, los premios Young Ones de Nueva York o la Exposición DImad Central de Diseño de Madrid.

Grado Universitario Oficial en Diseño Audiovisual e Ilustración

El primer grado en España en formar a ilustradores y diseñadores audiovisuales, con el que ESNE entró a formar parte de las universidades y escuelas de diseño más importantes del mundo, en las que la ilustración es un grado oficial desde hace años.

El objetivo de esta titulación es el de formar a una nueva generación de diseñadores autosuficientes y capaces de abordar campañas de comunicación complejas de manera integral, es decir, profesionales capaces de trabajar, de forma independiente, en cualquiera de las áreas de la comunicación audiovisual, gráfica y publicitaria.

Título Británico en Animación

El Título Británico en Animación sumerge al estudiante en una de las industrias creativas más modernas y valoradas, dentro del cine, la televisión y los videojuegos, con mayor auge y crecimiento a nivel mundial. Su objetivo es dotar de una formación integral en estudios de animación, con la intención de permitir dominar la preproducción, producción y postproducción de cualquier formato audiovisual en animación (publicidad, televisión, cine ), así como el diseño de personajes, entornos y FX, gracias a la especialización artística y al manejo del software profesional de la industria.

El Título Oficial Británico HND (Higher National Diploma) in Creative Media Production se obtiene cursando un itinerario que incluye asignaturas de 1º, 2º y 3º curso de Animación. Al finalizarlo, el alumno podrá elegir entre completar el cuarto curso en Reino Unido, en la Universidad de Wolverhampton obteniendo el Título Oficial Universitario Británico de Bachelor of Arts with Honours in Animation, o completar el cuarto curso en ESNE, obteniendo además del título oficial británico HND, el título privado de ESNE en Animación.

Ciclo Formativo de Grado Superior

El título de Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos dura 2 años y es un programa de Formación Profesional en el que el alumno aprenderá con profesionales de la industria y tendrá a su disposición los más vanguardistas medios tecnológicos. Las prácticas profesionales y el porfolio de proyectos reales le permitirán convertirse en un profesional polivalente.

La oferta en másteres y postgrados

El Máster Oficial Universitario en Experiencia de Usuario para el Diseño de Productos y Servicios Digitales supone una respuesta pionera en España y tiene su origen en la alianza vanguardista entre ESNE y Telefónica I+D. En la actualidad es un programa de formación excelente ajustado a la demanda creciente de empleo en aspectos hasta ahora desatendidos por la enseñanza superior: el Diseño centrado en la Experiencia de Usuario (UX).

Además, ESNE también imparte el Máster Oficial Universitario en Diseño Gráfico, cuyo objetivo es el de formar profesionales capaces de desenvolverse transversalmente dentro de las disciplinas genéricas más relevantes del diseño gráfico; el Máster Oficial Universitario en Diseño de Interiores, que especializa a los participantes en el control y conocimiento del espacio, escalas, proporciones, eficiencia, iluminación, texturas, materiales, el color, y el efecto que todos estos factores tienen en los usuarios y el Máster Oficial Universitario en Diseño de Producto, un programa que aúna el arte, la ciencia, la tecnología y la estrategia empresarial para aportar valor añadido a los nuevos productos y servicios que se diseñen.