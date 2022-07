Generación Z: emprendedores que rompen esquemas y se adaptan a los cambios

Hace ya más de dos años que la pandemia vino para cambiar el mundo tal y como lo conocíamos. Desde entonces, una cadena de eventualidades políticas, sociales y económicas no ha dejado de sacudir nuestro día a día. En medio de esta incertidumbre, los adultos más jóvenes, los de la llamada Generación Z, se han visto forzados a reevaluar sus prioridades a la vez que tratan de descifrar una realidad que en nada se parece a la que han vivido sus padres.

Mientras las empresas y el sector educativo viven una vorágine de cambios para adaptarse al nuevo paradigma, la revolucionaria forma de ver el mundo que tiene la Generación Z es a menudo subestimada. La Generación Z es la generación de las tendencias virales. A veces se les critica por saltar "demasiado rápido" de una tendencia a otra, pero quizá sea esta capacidad de adaptación a los cambios lo que les permite mantenerse a la vanguardia.

Soluciones para el futuro

Con el objetivo de apoyar a los mejores jóvenes emprendedores de toda Europa, Wise puso en marcha hace cinco años la competición 20 Under 20. Los finalistas de cada edición dibujan una imagen paneuropea de las últimas inquietudes de la Generación Z. Este año, esta imagen muestra cómo estos jóvenes están respondiendo a la nueva normalidad global. Este 2022, 20 Under 20 ha estado encabezado por 3 talentosos jóvenes españoles de 19 años, que realmente me dejaron, a mi y al resto de jueces, con la boca abierta: Julian Fernández, CEO de FOSSA Systems, que proporciona conectividad IoT para aplicaciones industriales vía satélite, se ha alzado como ganador absoluto; Miguel García-Rubio, fundador de la firma de cosmética sostenible made in Spain Naturalmood ha recibido el premio especial GreenTech; y Pau Pavón, fundador de Examfy, herramienta que utiliza IA para la corrección de exámenes, ha sido reconocido en la categoría especial EdTech.

Alta tecnología vía satélite, productos para frenar el deterioro del planeta y soluciones para un mejor sistema educativo. Las iniciativas innovadoras lanzadas por estos tres jóvenes empresarios españoles reflejan las inquietudes de una generación que no espera a que alguien venga a decirles cómo tienen que actuar. En su lugar, diseñan sus propias soluciones para el futuro, utilizando la última tecnología y encontrando formas disruptivas de resolver los problemas que les rodean.

Repartir la responsabilidad

La responsabilidad de solucionar las dificultades a las que se enfrenta la humanidad sigue a menudo recayendo sobre los hombros de los más jóvenes, y la Generación Z ha encontrado en el emprendimiento una forma de cambiar el mundo. Pero lanzar un negocio no es una tarea fácil, especialmente para los fundadores más jóvenes, a menudo incomprendidos, sin suficiente apoyo o no tomados lo suficientemente en serio, incluso dentro del propio ecosistema emprendedor.

20 Under 20 pretende ofrecer a estos jóvenes empresarios una plataforma que les ayude a alcanzar todo su potencial. Una parte es el apoyo financiero, pero lo que ha demostrado ser más valioso es ofrecerles mentorías y asesoramiento a medida para hacer crecer su negocio, networking con empresarios y expertos de alto nivel, y la posibilidad de formar parte de una comunidad de jóvenes con la que comparten los mismos valores.

Durante los últimos cinco años, esta competición ha logrado reunir a un centenar de jóvenes mentes brillantes de toda Europa, que a día de hoy siguen estando en estrecho contacto, intercambiando ideas y apoyándose mutuamente. Y esta red sigue creciendo.

Pero estos fundadores no son los únicos que pueden beneficiarse de Wise 20 Under 20. Todos los demás – incluidas las personas que están detrás de la competición, pero sobre todo los clientes, amigos, familiares y seguidores de estos emprendedores –, tenemos esta oportunidad única de darles el micrófono y escucharles. No sólo para comprender mejor sus necesidades y ayudarles a poner en marcha sus negocios, sino también para aprender de ellos. Para que sus empresas puedan aportar al mundo el cambio positivo por el que luchan, y para que un día podamos ser tan buenos adaptándonos al cambio como lo son ellos.

Elaborado por Taavet Hinrikus, Cofundador de Wise y Presidente de 20 Under 20