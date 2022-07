La Universidad de Nebrija presenta el Máster en Comunicación Política y Gestión de Crisis y Emergencias

La Universidad Nebrija lanza el Máster en Comunicación Política y Gestión de Crisis y Emergencias para el próximo curso 2022-2023. De nueva creación, este posgrado oficial afronta la comunicación política e institucional con una vocación internacional y global y desde el análisis de fenómenos como las crisis y emergencias, los bulos (fake news), la desinformación y los procesos sociopolíticos actuales.

El título será presencial, aunque está previsto ofrecerlo también en modalidad online más adelante. El nuevo máster ofrecerá a los estudiantes una formación integral, avanzada, especializada y transversal para liderar los desafíos de la Comunicación Política, atendiendo siempre a las características del momento: identificación de la desinformación, control de las principales herramientas digitales, conocimiento de planes y procesos electorales digitales, atención a las situaciones de gestión de crisis de reputación o emergencias para empresas privadas, instituciones públicas, organismos oficiales y/o partidos políticos. Con un plan de estudios "actual, avanzado, integrador y transversal", el Máster cuenta entre su plantel de profesores con profesionales en activo de la talla del periodista Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación del gobierno de España desde 2018 hasta 2021; Carmen Torres Narváez, responsable de Relaciones Institucionales del Espacio Iberoamericano del Conocimiento de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB); Nuria Bravo, miembro del departamento de Responsabilidad social y sostenibilidad de la Real Federación Española de Fútbol; Ana Vázquez, jefa de prensa del ministerio de Consumo; Javier Chivite, portavoz del Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid y director del Máster; Manuel López Blázquez, escritor de discursos y director adjunto de Gabinete con Alfredo Pérez Rubalcaba y director de Gabinete con Carme Chacón; Manuel Rodríguez, consultor político y de innovación social en Cámara Cívica, o Juan Miguel Becerra, director del Departamento de Investigación, Análisis y Nuevas Audiencias en la Ejecutiva Federal del PSOE.

Con 62 créditos, este postgrado universitario dependiente del Departamento de Comunicación de la Facultad de Comunicación y Artes (FCA), presenta un novedoso plan de estudios que pone el acento no sólo en la formación en comunicación política sino, especialmente, en los retos de la gestión de crisis y de reputación, así como en la resolución de emergencias en el entorno de la comunicación y el marketing. La crisis sanitaria frente a la covid-19, los conflictos y alteraciones geopolíticas, los relatos institucionales pensados para el ecosistema digital, así como los cambios de paradigma en las vidas de los ciudadanos requieren una comunicación necesaria y urgente y un comunicador completo y preparado para abordar estos nuevos retos. Dotar a los alumnos de las herramientas para trabajar en el entorno de la comunicación política resume la esencia del máster.

Entre las asignaturas previstas en el programa académico, diseñado por la profesora Carmen Torres Narváez, se encuentran algunas como Estructura internacional y análisis del entorno comunicacional, Comunicación en crisis y emergencias, Modelos de gestión postcrisis, Análisis de datos para la comunicación política: propaganda, marketing político, mediatización y ciberpolítica, Desinformación y campañas electorales: microsegmentación en RRSS y fake news, y Consultoría e imagen política, entre otras. "Este máster viene avalado por la ACOP, la asociación de profesionales de la Comunicación Política en España, y por eso es garantía de excelente formación, ya que las clases regulares se verán complementadas con diversas actividades y encuentros con periodistas, asesores, analistas, consultores, portavoces y líderes políticos o responsables de instituciones y organismos", apunta Nicolás Grijalba de la Calle, director del Departamento de Comunicación de la Universidad Nebrija. "Sin saturar a los ciudadanos" "Creemos que la comunicación se ha convertido en un elemento clave en la sociedad actual. Y la política no es una excepción. Es fundamental que los políticos, las administraciones públicas y las empresas privadas, lleguen a sus públicos de manera eficaz, trasladando el mensaje que desean, y no otro tipo de mensaje", explica Javier Chivite, director del Máster en Comunicación Política y Gestión de Crisis y Emergencias de la Universidad Nebrija. Dejando claro que los profesionales en este tipo de comunicación "han de estar, pero sin saturar a los ciudadanos", Chivite aclara que "partiremos de la actualidad, de casos reales, para elaborar una teoría de la comunicación política sugerente, creativa y moderna, apoyados en doctores universitarios con experiencia en la docencia. Articularemos la teoría para entender la práctica, estaremos en constante contacto con la actualidad". Esta idea la complementa Tania Brandáriz, profesora y coordinadora del Máster: "Queremos un alumno curioso, interesado en lo que se produce en su entorno, trabajador, inquieto por conocer y expectante por descubrir lo que le podemos ofrecer". Electorado y desafección política Todas estas observaciones se integran en el entorno digital, en la gestión del big data como instrumento político y en las redes sociales, que "hoy son la plataforma para dirigirnos al electorado y frenar la desafección política, pero también el espacio de articulación de los movimientos sociales, que están determinando los marcos de la agenda política". Asignaturas "eminentemente" prácticas, la presencia de medios, consultoras, agencias, institutos de demoscopia, instituciones y empresas privadas y la organización de desayunos políticos cada mes conforman los pilares de un máster que "estará en permanente contacto con la realidad, enseñará a contar historias, será independiente en sus opiniones, aunque no neutral, y aportará visiones ideológicas diferentes". Con el valor de este claustro docente "brillante, comprometido, paciente, colaborador, ordenado y entretenido", el Máster, según su director y coordinadora, no sólo da la oportunidad de formar a comunicadores preparados para el desempeño en el mundo laboral, sino que también potencia la vía investigadora y promueve estudios de doctorado. El posgrado oficial ha establecido líneas de trabajo y colaboración con las principales organizaciones e instituciones de la política y las crisis y las emergencias como la ya mencionada Asociación de Comunicación Política (ACOP), la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la dirección general de Protección Civil del Ministerio del Interior, entre otras. Múltiples salidas profesionales Su plan de estudios contempla asignaturas sobre la gestión de intangibles, la reputación corporativa, los fundamentos del protocolo en la comunicación organizacional, el diseño y la planificación de campañas de comunicación institucional y de campañas electorales, elementos de comunicación en crisis y emergencias, análisis de datos, desinformación, microsegmentación en redes sociales, fake news, portavocía y discurso público, consultoría e imagen política, grupos de presión o campañas de movilización. El Máster de la Universidad Nebrija aporta numerosas salidas profesionales en puestos como director de comunicación institucional, responsable de la reputación corporativa, especialista en comunicación de crisis y emergencias, jefe de gabinete y relación con los medios, analista político, director de campaña electoral, organizador de eventos y actos electorales, técnico de protocolo, consultor político o portavoz de comunicación.

