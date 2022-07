Los 5 mejores podcasts para practicar inglés en verano

El verano es sinónimo de ocio pero también es un buen momento para disfrutar de la práctica de idiomas de una forma entretenida, Babbel, la plataforma de idiomas más vendida, ofrece la alternativa más trendy para disfrutar de las tardes de verano: los podcasts.

Los últimos datos revelan el creciente auge de los podcasts en España. El 51% de los españoles utiliza los podcasts como forma de entretenimiento y se calcula que en 2023, alrededor de 1.000 millones de personas al mes escucharán podcasts. Los expertos de Babbel señalan que se trata de una gran herramienta para aprender idiomas a la vez que se disfruta de historias interesantes. Según los datos de la plataforma, "sus usuarios tienen un nivel de compromiso mayor en el aprendizaje cuando escuchan podcasts. Así, los que han escuchado al menos un podcast tienen un 30% más de retorno al aprendizaje".

¿Por qué son una herramienta útil para aprender idiomas?

Existen podcasts para todos los niveles de aprendizaje. Son un excelente ejercicio de escucha, también fundamental para la pronunciación y la conversación. Además, introducen formas de lenguaje propias del habla, la "jerga" de cada país.

Ayudan a mejorar su comprensión auditiva, comprender situaciones cotidianas, aprender vocabulario, memorizar y mejorar la pronunciación. Se pueden escuchar una y otra vez, ayudando a aprender y recordar el significado de nuevos sonidos.

Según explica Héctor Hernández, Curriculum & Enrichment Lead de Babbel Live y el autor del podcast A-Zero to A-Hero, "los podcasts de Babbel cubren todas las temáticas, desde cultura hasta historias específicas de países en diez series diferentes que van desde programas de entrevistas hasta narraciones. Su método se basa en contar historias interesantes sobre idiomas y culturas para crear el camino más corto hacia un aprendizaje completo y efectivo".

Estos son algunos de los podcasts que recomienda Babbel para practicar inglés:

The Daily

Para mantenerse al día con las noticias y lo que sucede en el mundo, The Daily es perfecto. Producido por The New York Times, The Daily consta de grabaciones de aproximadamente 20 minutos. Cada podcast, producido por el periodista Michael Barbaro, cubre un tema desde el punto de vista de estos analistas profesionales. Cada podcast viene con un resumen del contenido y algunos "antecedentes" para poner las noticias en contexto.

Talking on the job

Además, para aquellos que buscan aprender sobre el lenguaje de negocio, los expertos Rahim y Sabine comparten en un podcast de Babbel llamado Talking on the job, sobre su trabajo diario y los desafíos lingüísticos a los que se enfrentan. En este contexto, Connor, consultor y experto en la materia, analiza y ofrece útiles consejos en situaciones cotidianas sobre cómo dominar idiomas y superar diversos desafíos profesionales.

Multilinguish

Para aquellos que son curiosos y les encanta saberlo todo, no pueden perderse el podcast más trendy, Multilinguish. Un podcast, que te trae historias sobre cultura, curiosidades de internet y consejos de aprendizaje. Además el objetivo de Multilinguish es mostrar la importancia de los idiomas y su uso en el mundo real. En Multinguish podrás emprender un viaje por el fascinante, y a veces loco, mundo de los idiomas. Y quién sabe, es posible que aún no hayas descubierto la forma más efectiva de aprender un idioma.

The Menu

Para los entusiastas de la comida, la prestigiosa revista Monocle tiene un podcast perfecto, The Menu. Este podcast contiene una guía completa de comida, bebida y entretenimiento, donde los mejores chefs narran algunas de sus famosas recetas o lo que sucede detrás de escena en los mejores restaurantes.

Women of the hour y Girlboss

Para las emprendedoras, Women of the Hour en Acast.com. Lena Dahmane, protagonista de Girls, grabó diez episodios de este programa en el que invitó a diferentes celebrities a hablar sobre sus logros, desafíos y lecciones aprendidas. Las entrevistas incluyen personajes como Emma Stone o Zadie Smith.

Una buena forma de conectar los auriculares y dejarse sumergir en un idioma este verano.

